Покушения на жизнь евреев в РФ становится мейнстримом…

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Не так давно – а именно 15-го октября произошел из ряда вон выходящий инцидент. В одном из офисов на улице Поперечно-Ноксинской в Казани произошел взрыв. Результат данного взрыва – предприниматель Михаил Скоблионок и его секретарша получили ожоги и травмы глаз. Об этом нам известно из сообщения регионального подразделения следственного комитета РФ. По их словам, взрыв произошел в результате «сработки неустановленного устройства.

Пострадавшие в данное время госпитализированы в офтальмологическую больницу.

Со слов представителей правоохранительных органов нам известно, что Скоблионок получил посылку, в которой и было устройство. Все детали хорошо расписаны в интернете.

Я бы хотел рассказать нечто другое.

В последнее время в России очень массово начались преследования националистическими организациями еврейских общин и из последователей. Так вот не все в курсе ведь, что вышеупомянутый Михаил Скоблионок является президентом региональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия Республики Татарстан».

Преследования, о которых я писал выше начались после того, как в Сирии был сбит российский самолет ИЛ-20. А если быть поточнее, то после слов правительства – «не забудем не простим».

Вот именно с тех пор курируемые спецслужбами организации начали отрабатывать сценарий по преследованию, запугиванию и ликвидации наиболее влиятельных евреев, которые пребывают на территории России.

Так как была спланирована данная операция по уничтожению Скоблионка спецслужбами РФ а исполнялась дилетантами, дабы не дискредитировать последних – ничего не получилось как должно было быть…

Но это российским спецслужбам не впервой. Вот только недавний скандал с покушением на бывшего разведчика в Великобритании чего стоял.

Так что теперь евреями в России занимаются спецслужбы. И не известно, кто теперь следующая жертва. Но опасаться стоит всем, и это факт…