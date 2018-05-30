Непрофесіоналізм і політична шизофренія

18 вересня 2016 року відбулися «вибори» в Государствєнную Думу ФС РФ сєдьмого созива. Україна на них відреагувала Постановою Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків та, відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання» № 1527-VIII від 20 вересня 2016 року, яка, зокрема, стверджує наступне:

«Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати, що з огляду на незаконне проведення виборів на території тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя проведення виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (далі – Гельсінський Заключний акт), Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (далі – Будапештський меморандум), Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про територіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (далі – Генеральна Асамблея ООН), та інших міжнародно-правових актів.

2. Не визнавати легітимність виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і юридичних наслідків та, відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання…

4. Заяву Верховної Ради України «Про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків та, відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання» схвалити…».

А сама Заява Верховної Ради України «Про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків та, відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання», схвалена Постановою Верховної Ради України № 1527-VIII, гласить ще й таке:

«Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, територія якої в межах існуючого міжнародно визнаного кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до основних принципів міжнародного права, а також принципів діяльності Організації Об’єднаних Націй, закріплених, зокрема, у статті 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй, держави зобов’язані поважати такі принципи, як основи суверенної рівності держав, утримання від застосування сили в міжнародних зносинах, територіальної цілісності, недоторканності державних кордонів, невтручання у внутрішні справи держав. Розділи I, III, IV Гельсінського Заключного акта також визначають обов’язок держав-учасниць поважати суверенну рівність одна одної, непорушність кордонів, а також повагу до територіальної цілісності кожної держави. Відповідно до Будапештського меморандуму Російська Федерація підтвердила Україні своє зобов’язання згідно з принципами Гельсінського Заключного акта поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

Генеральна Асамблея ООН в ухваленій 27 березня 2014 року Резолюції про територіальну цілісність України підтвердила свою відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також закликала всі держави та міжнародні організації не визнавати будь-які зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і утримуватися від жодних дій або кроків, що можуть тлумачитися як визнання будь-якої зміни статусу.

Відповідно, враховуючи незаконне проведення виборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 18 вересня 2016 року, проведення виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання є порушенням Конституції та законів України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського Заключного акта, Будапештського меморандуму, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, та інших міжнародно-правових актів…

Відтак, за загальним принципом права – «Jus ex injuria non oritur» (Право не може виникнути з правопорушення), вибори до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результати і правові наслідки та, відповідно, склад, повноваження, акти та рішення Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання є нелегітимними».

Із процитованої вгорі Постанови № 1527-VIII чітко випливає, що Україна визнає нелегітимною всю Государствєнную Думу (ГД) ФС РФ сєдьмого созива, а не лише частину її депутатів, незаконно обраних у Криму (Автономна Республіка Крим (АРК) + Севастополь): хоча саме остання пропозиція й досить часто лунала серед окремих українських високопосадовців, але все-таки здоровий глузд узяв гору.

Оскільки Дума сєдьмого созива є нелегітимною, то і верхня палата Фєдєрального Собранія (ФС) – Совєт Фєдєраціі (СФ) є нелегітимним, бо до його складу також входять делеговані російсько-кримською окупаційною владою представники (члєни СФ не обираються на прямих виборах) цієї незаконної мєстной «власті», а звідси й усе ФС РФ стає нелегітимним.

18 березня 2018 року в день 4-ї річниці російської офіційної анексії українського Криму (21 березня 2014 року Путін підписав усі прийняті нелегітимними ГД та СФ відповідно 20 і 21 березня 2014 року незаконні анексійні рішення, а 11 квітня 2014 року офіційний інтернет-портал правової інформації РФ оприлюднив нову редакцію Констітуціі Россіі (статья 65) зі включеним Кримом) відбулися «вибори» Президента РФ, а вірніше – «вибори» Вєрховного царствующєго правітеля Россіі Путіна, бо всі інші його так звані конкуренти – це бутафорія. На ці «вибори» Україна теж відреагувала Постановою Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі» № 2371-VIII від 22 березня 2018 року, котрою затверджено зазначену Заяву, де вказано наступне:

«Рішуче засуджуючи триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України, яка розпочалася 20 лютого 2014 року та результатом якої є незаконна окупація частини території України – Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей,

підкреслюючи грубе порушення Російською Федерацією основних принципів і загальновизнаних норм міжнародного права, обов’язків як держави-окупанта, а також своїх міжнародних зобов’язань щодо поваги територіальної цілісності і суверенітету України, які містяться у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Заключному акті Наради з

безпеки і співробітництва в Європі…, Меморандумі про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї… та низці інших двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, а також в інших міжнародно-правових документах, сторонами та учасниками яких є Україна та Російська Федерація,

Читайте закінчення статті - Ч. 2 (https://www.obozrevatel.com/my/politics/neprofesionalizm-i-politichna-shizofreniya-ch-2.htm).