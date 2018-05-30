Непрофесіоналізм і політична шизофренія. Ч. 2

Читайте початок статті (https://www.obozrevatel.com/my/politics/neprofesionalizm-i-politichna-shizofreniya.htm).

беручи до уваги резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Територіальна цілісність України» № 68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» № 71/205 від 19 грудня 2016 року та «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» № 72/190 від 19 грудня 2017 року,

враховуючи рішення та резолюції міжнародних організацій, їх парламентських асамблей, які засуджують агресію Російської Федерації проти України і спробу незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також підтверджують суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, …

Верховна Рада України заявляє таке:

1. Організація окупаційною російською адміністрацією в рамках виборів Президента Російської Федерації голосування на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі є протиправною.

2. Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають жодних правових наслідків. Вони також жодним чином не можуть свідчити або будь-яким чином бути використаними як свідчення будь-якої зміни статусу тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, визначеного Конституцією і законами України.

3. Істотні обмеження виборчих прав громадян у ході виборчого процесу в Російській Федерації, створення нерівних умов для кандидатів та відсутність справжнього вибору, про що йдеться у попередніх висновках Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також неправомірне зарахування понад 1 мільйона голосів з тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополя істотно спотворюють результати голосування на виборах Президента Російської Федерації в цілому, закономірно ставлячи під сумнів їх легітимність (ставити під сумнів легітимність «виборів» та визнати «вибори» нелегітимними – це дві великі різниці: прокоментовано мною – Г. М.)…».

За прийняття Постанови № 2371-VIII (законопроект № 8168-1 від 22 березня 2018 року) проголосувало 255 народних депутатів України, які своїм голосуванням підтримали й п. 3 процитованої вище Заяви зі вказаної Постанови Верховної Ради України, котрий, як бачимо, написано туманно та двояко, але суть, закладена в назві Постанови № 2371-VIII, залишається однозначною: Україна загалом визнає «вибори» Президента РФ легітимними, але одночасно визнає їх нелегітимними в окупованому Росією Криму. Саме такий підхід, який першопочатково був закладений у проекті Постанови № 8168 від 20 березня 2018 року, а потім знайшов відображення в його удосконаленому варіанті № 8168-1, підтримувало і МЗС України.

У своїй роботі «Згадаємо всіх зрадників поіменно!» про зазначені вище «вибори» ГД ФС РФ 18 вересня 2016 року я детально показав, що «результати будь-яких російських виборів, включно з президентськими, референдумів, проведених із залученням до них виборців – жителів окупованих Криму та Севастополя, є нелегітимними» в цілому, тобто за аналогією з визнанням нелегітимною всієї Думи сєдьмого созива Україна також мала би визнати нелегітимним і россійского правітєля Путіна після «виборів» 18 березня 2018 року чи будь-якого іншого майбутнього правітєля, обраного у результаті наступних чергових або позачергових виборів, що проводитимуться в окупованому Росією Криму.

Тим часом, 7 травня 2018 року відбулася інавгурація Президента РФ…

Чому я так достатньо розлого цитую Постанови Верховної Ради України № 1527-VIII та № 2371-VIII і затверджені ними відповідні Заяви? Та тому, аби читачі самі переконалися, що ситуація у Криму, яка була під час «виборів» 18 вересня 2016 року, залишилися такою ж самою і на момент «виборів» 18 березня 2018 року та, крім того, в указаних Постановах і Заявах наводиться фактично однакова аргументація з посиланням на одні й ті ж міжнародно-правові документи щодо незаконності дій Росії на території українського Криму, але кінцеві висновки зроблені абсолютно різні. А як тоді бути із «загальним принципом права – «Jus ex injuria non oritur» (Право не може виникнути з правопорушення)», наведеним вище у Заяві Верховної Ради України, схваленій Постановою № 1527-VIII? Чому відносно «виборів» 18 вересня 2016 року цей принцип права працює в Україні, а щодо «виборів» 18 березня 2018 року уже не працює? Чому Постанова № 2371-VIII від 22 березня 2018 року не приймалася за аналогією (прецедентом) із Постановою № 1527-VIII від 20 вересня 2016 року? Що це за двоякий підхід? Чому подібні речі є можливими в українській владі загалом і у парламенті зокрема? Та як називається проблема (діагноз), коли в одній людській голові водночас присутні дві взаємовиключні відповіді на одне й те ж питання? Відповідь: шизофренія – з медичної точки зору. А в аналізованій тут політично-«виборчій» ситуації діагностика схожа на політичну шизофренію. Для того, щоб подібні ситуації більше не повторювалися, всім українцям завжди в своїх діях треба дотримуватися певних принципів, викладених у моїй статті «6Д + 3П, або Що необхідно Україні для успіху», і необхідно поламати те, про що йдеться в моєму матеріалі «Розкоші й злидні українських куртизанок можновладців…».

Але треба сказати, що серед окремих народних депутатів України була також і інша, правильна точка зору на «вибори» 18 березня 2018 року, оприлюднена у проекті Постанови Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи» № 8153 від 19 березня 2018 року співавторства Максима Бурбака і Георгія Логвинського, яку парламент проігнорував. Цей законопроект був написаний за аналогією із Постановою № 1527-VIII, тобто ним пропонувалося визнати «вибори» 18 березня 2018 року повністю нелегітимним, що й мало би бути зроблено, враховуючи наведені вище аргументи. На жаль, посадовці виконавчої влади устами уповноважених представників МЗС України заявляли, що визнання загалом нелегітимними виборів Президента РФ негативно відіб’ється на можливостях українського дипломатичного відомства щодо захисту українських громадян у Росії, включаючи незаконно ув’язнених, і не підтримували проект Постанови № 8153. Виглядає геть несерйозно, бо й до «виборів» 18 березня 2018 року після початку російської агресії 20 лютого 2014 року згадані можливості МЗС України були близькими до нуля. Отакий от «професіоналізм» влади, про який, зокрема, йдеться в моєму дослідженні «Скріпальскоє дєло і двоякість дій Заходу. Так – правильній позиції Президента України! Ні – непрофесіоналізму його владних соратників!». Як у підсумку таке «професіональне» дійство влади називається з урахуванням двоякої правової оцінки Постановами Верховної Ради України № 1527-VIII та № 2371-VIII одного й того ж здійсненого Росією міжнародного правопорушення? Відповідь напрошується сама собою… Непрофесіоналізм і політична шизофренія.

Хіба Українському народу це потрібно?!