События в Британии, когда был отравлен нервнопаралитическим веществом, имеющимся только в России, бывший российский разведчик, его дочь и ряд случайных людей поставили Кремль перед серьезным поворотом событий в крайне худшую для него сторону. Российские яды в чужой стране – это уже слишком!

Теперь Кремлю еще раз вспомнят все – и радиоактивный полоний в том же Лондоне, и взорванный, по мнению польской стороны, правительственный самолет с элитой страны, и сбитый над ОРДЛО «Боинг» с ни в чем не повинными людьми, и сотни тысяч сирийских жертв, аннексированный Крым и оккупированную восточную часть украинского Донбасса, наглое вмешательство в процесс выборов в США, Британии, Франции, Германии, многочисленные кибератаки на компьютерные сети Запада, и еще много чего из того, что простым гражданам и неведомо.

Высылка 23-х российских дипломатов из Британии, заседание Совета Безопасности ООН по просьбе тех же британцев и еще целый ряд шагов на предстоящую перспективу отдалят Запад от России назад в прошлое во времена Брежнева, а то и Хрущева.

Запад берет курс на удаление от России, которую он справедливо считает спонсором и автором мирового терроризма, со всеми вытекающими отсюда для Кремля последствиями. Теперь образ Путина уже не будет символом крутого мачо, он превращается в хитрого и коварного террориста международного масштаба, а значит нерукопожатного, даже на посту президента РФ.

Уже ясно, что выборы президента РФ в Крыму западный мир не признает, а это значит, что и международная легитимность самого ВВ под вопросом.

Кремль своими беспредельными выходками таки нарвался на серьезные международные санкции и никакие его угрозы миру своими «новыми» чудо-ракетами, не сработают. По всему видно, что Запад наконец-то пришел к выводу, что против реальной угрозы со стороны России ему следует не только объединяться, но и действовать решительно на упреждение. Вопрос лишь только в том, каким вариантом действовать, и какую модель России Запад хотел бы видеть в будущем, чтобы работать в этом направлении.

Кремль сам стал раскручивать маховик нового витка гонки вооружений и вряд ли он выиграет в ней? Даже всесильный СССР не выиграл и развалился, чего же тогда надеяться, что у путинской России получится?

Вероятнее всего, что Запад усилит финансовые санкции не только против путинского окружения, но и против самого ВВ. В Кремле поселится страх, недоверие и раздор. Именно этого и следовало ожидать, ведь путинский режим сегодня, практически, без тормозов и останавливается только в случае наезда на стену. Именно такую стену Запад собирается построить перед путинской Россией и никакая потребность в российской газе и нефти не помешает ее возведению. Россия больше заинтересована в продаже нефти и газа Западу, чем наоборот, даже в случае введения ею низких цен.

Кремлевский внешнеполитический беспредел всех уже достал. Мир устал от путинской России.