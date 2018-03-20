На почту «ПОМОГУ ТЕБЕ» пришло письмо бойца 9 ошмсп 1 АК «ДНР»

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19.03.2018 на почту «Помогу Тебе» пришло очередное письмо с криком о помощи. Наша редакция впервые решила продемонстрировать оригинал письма:

"Хочу рассказать вам свою историю службы в 1-й роте 9-ом ошмсп 1 АК. Меня зовут Иван Нев. и это мой крик души!!! Я довольно давно прохожу службу и вечно наблюдаю здесь систематическое нарушения порядка, но ведь я пришёл в армию, чтобы защищать свою Родину, а в итоге, что я здесь вижу… Как же достало это все пьянство, наркомания и прочие психические припадки, как наших бойцов, так и начальства.

Вот сейчас. Набрали резервистов – одни алкаши и калеки. Толку никакого. Где обещанные тренировки, неужели всех согнали на военные сборы резервистов только чтобы бухать!!! Такое ощущение, что специально собрали одних алкашей, наркоманов и калек водном месте – как пушечное мясо. Ведь пьяный военный – мертвый военный.

Да не без этого, у нас систематически происходили пьянки в период этой войны. Но эти сборы превзошли все. Трое солдат в обдолбаном состоянии, угрожая расправой, требовали от старшины спирт для похмелья.

Недавно так же был случай. В непонятном состоянии бойцы на грузовике попали в ДТП, когда выезжали из района нашего расположения для очередной закупки спиртного.

Меня, если честно, это все уже достало. Хочу уволиться, но меня не отпускают. Угрожают. Запугивают. Говорят, что на граждане большое сокращение, и что достойное место в армии, а мой долг служить – это Родине. Но где тут это «достойное место». Надоело. Буду пробовать уходить. Надеюсь, не убьют.

P.S. и я уверен в том, что конкретно Ваша программа, скорее всего, мне ничем не поможет, но знаю точно, что это опубликуют и пускай об этом знают."

Напомним, что каждый может анонимно сообщить о любых проблемах на электронный адрес pomogutebe13@gmail.com, где все обращения будут услышаны и обнародованы.