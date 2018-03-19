Мошенники обворовывают горловских пенсионеров

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Жители "ДНР" с низким уровнем жизни становятся все ближе к роковой черте. Все просто – около 60% населения безработные, а те, кто смог остаться на старых рабочих местах, получают сильно урезанную зарплату, в сравнении с довоенным периодом. Ближе всех к этой черте подобрались пенсионеры.

После громкого дела «Горловского каннибала», этот город снова на слуху у интернет-сообщества. В этот раз Горловка прославилась мошенничеством.

Как стало известно пару дней назад, город начали заполнять объявления о восстановлении украинских пенсий пенсионерам, проживающим в "Республике" за определенную плату. Ведь на "республиканскую" пенсию можно протянуть не более недели. Между прочим, эта «определенная плата» составляет 10тыс. гривен. Внуки пенсионеров начали возмущаться в социальных сетях. Именно там они выражают мнение своих дедушек и бабушек, стараясь быть услышанными властями.

Так же, местный блогер провел свое личное расследование по данной тематике. Ему удалось выяснить, что данные услуги предлагают подставные люди, прикрываемые властями. Через эту цепочку деньги поступают в казну "республики". Блогер просит «не вестись на этот развод» пенсионеров, ведь закон Украины запрещает оформление и получение ваших пенсий кем либо, кроме Вас!

Основными факторами для появления этой схемы стали:

– безнадежное финансовое положение пенсионеров

– проблемы с интернетом и мобильной связью в "ДНР"

– доверчивость граждан "ДНР".