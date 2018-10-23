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Большинство стран ищут способы решения этой проблемы, но нашла конечно же только Россия. Как результат: вместо того чтоб реформировать систему образования и усилить контроль над учениками со стороны учителя, они предпочитают ограничить доступ к интернету. Вместо того чтоб контролировать процесс воспитания детей их родителями (мать керченского стрелка Владислава Рослякова была радикально верующей и с самого детства не позволяла ему заниматься тем, чем занимаются его ровесники), власть предлагает усложнить процесс получения разрешения на оружия и также ввести высшую меру наказания в РФ — смертную казнь.

Как самый ФСБ-шный регион страны – Крым, мог упустить этап подготовки к массовому убийству? Владислав Росляков регулярно ездил тренировать стрельбу и подрывы, ведь понятно, что он планировал, готовил и покупал всё это не один день, даже не один месяц!

Почему силовики РФ предпочитают закрывать людей за репосты и мемы вместо того? чтоб обращать внимание на поисковые запросы о массовых расстрелах и информации для изготовления бомбы, от людей купивших оружие и патроны? Теперь под видом «ради вашей же безопасности», силовики еще больше усилят контроль над переписками простых граждан.

Как показал пожар в Кемерово и расстрел детей в Керчи, все эти ужасные события связанные лишь с одним – бездействием спецслужб, которых волнует не безопасность граждан, а выполнение плана по «ловле» преступников, который они закрывают экстремизмом за картинки в подконтрольной им же соц.сети Вконтакте.

Уважаемые психи, душевно больные и просто люди которым нечего терять, если вычитаете это, то я очень вас прошу : не направляйте свой гнев на невинных детей, лучше перенаправьте его на коррупционных чиновников и силовиков, тогда со всех этих трагедий будет хоть какой-то толк, а до тех пор пока этого не случилось:

«мы лишь лёд под ногами майора» (с) Егор Летов