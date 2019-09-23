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24 сентября • обновлено в 02:04
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Не признал независимость: Филарет сделал скандальное заявление о Томосе

1.5т Читать материал на украинском

Патриарх Филарет заявил, что ПЦУ якобы не является независимой из-за принятого устава на объединительном Соборе.

Как сообщает new.cerkva.info, Константинополь поставил Филарету ультиматум - отказаться от выдвижения своей кандидатуры на избрание предстоятелем ПЦУ.

Иначе, как утверждается, Украина не получила бы Томос. "Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим", – заявил Филарет.

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По его словам, новая церковь также не стала автономной из-за того, что на Соборе был принят греческий устав по образцу Константинопольского патриархата.

"Православная церковь Украины действует по уставу чужой церкви", - настаивает он.

Филарет также добавил, что УПЦ КП якобы продолжает свое существование "как независимая церковь", которая "служит интересам украинского народа".

Филарет

Филарет

Как сообщал OBOZREVATEL, эпопея с ликвидацией УПЦ КП продолжается, ранее сторону патриарха Филарета взял Окружной административный суд Киева, который запретил совершать любые действия по ликвидации церкви.

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Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины Томос
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Федоров Федор
Федоров Федор
Прозрел мразматик, одержимый гордыней) Где ты раньше был, когда был вдохновителем этого раскола?
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