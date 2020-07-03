На Волыни усилили карантин: что оказалось под запретом

В Волынской области с 3 июля усилили карантинные меры в местах массового скопления людей.

В частности ограничат пребывание людей в местах отдыха, сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

"3 июля в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе и Шацкий район, где кроме этого с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Волынь занимает четвертое место в Украине по распространению COVID-19. Средний показатель заболеваемости по области на коронавирус за последние 7 дней составляет 47 на 100 тысяч населения.

В области больше всего больных зафиксировано в Камень-Каширском (93,8 случая заболевания на 100 тыс.населення), Киверцевском (77,1) и Ратнивском (73,3), Шацком (60,3) районах и Луцке (47,8).

По решению комиссии, контролирующие органы будут проводить на всей территории области проверки заведений, предоставляющих услуги по размещению (баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и т.д.).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в случае превышения показателя заболеваемости на COVID-19 – свыше 60 активных больных на 100 тысяч населения будут применяться меры, указанные в постановлении Кабмина.