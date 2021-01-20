Мороз -15, метель и лавины: синоптики уточнили прогноз по Украине

В среду, 20 января, несмотря на прогнозы о начале потепления, погода в Украине будет все еще морозная – местами до -15 днем. В большинстве регионов осадков не предвидится, однако на крайнем юго-западе ожидается метель.

Кроме этого, в Украинских Карпатах сохраняется опасность схождения лавин. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в этот день в регионах будет наблюдаться переменная облачность, а на дорогах местами гололедица.

На западе выпадет небольшой снег с дождем, ветер юго-западный 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до -2... + 3 градусов.

В то же время в Закарпатской области прогнозируют сильный снег, а в Карпатах порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с, и метели (І уровень опасности, желтый).

Предупреждение об ухудшении погоды на Закарпатье 20 января meteo.gov.ua

Из-за снегопадов и метели на высокогорье Закарпатья ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Синоптики подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Украинских Карпатах сохраняется снеголавинная опасность meteo.gov.ua

На севере преимущественно без осадков, небольшой снег возможен только на Житомирщине, ветер юго-западный 3-8 м/с. Столбики термометров покажут -1... -11, на Сумщине морознее – в пределах -8... -13.

В центре страны тоже без осадков, ветер юго-западный 1-3 м/с. Температура от -5 до -11 градусов, на Полтавщине и Днепропетровщине – до -9... -14, а на Винниччине теплее – в пределах -1... -6 градусов.

На востоке осадков не прогнозируют, западный ветер будет не значительным – 1-3 м/с, но температура опустится до -11... -15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 января meteo.gov.ua

На юге тоже без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -1... -7, на Запорожье – до -6 ... -11.

Погода в Киеве обещает быть облачной, но без осадков, южный ветер будет достигать 3-8 м/с, столбики термометров днем в столице покажут -7... -9 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 20 января meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Голеня заявила, что в Украину идет потепление до +10, и назвала его дату.