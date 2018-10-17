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Життя, як море… Мілина…

І крок за кроком… Лиш вода…

Одна? Чи, може, не одна

Ти йдеш… Там щастя, чи біда?

Хто знає? Вліво крок й… Безодня!

Потонеш? Випливеш? Хто знає?

Твій крок… Здійсни його сьогодні!

Є вибір? Вільний вибирає!

Ти вільна? Так? Чи може, – ні?

Йдеш по життю… По мілині…

Та… Мілина не по мені!

Де сенс? У глибині? На дні?

Хто знає? Втім… Де мілко, – бруд!

Це, – аксіома, чи не так?

Мілкі думки? Вони помруть…

На мілині і цар – жебрак!

Чи по воді? Чи по життю?

Ідеш… І маєш вибір… Вибір!

Глибоким, чи мілким буттю

Надати цей життєвий вимір!

Ніхто, крім Тебе… А вода?

Вона, як час… Між пальці… Плине…

Ти молода? Не молода?

Чи бруд мілкий Тебе поглине?

Йдеш по життю, як по воді…

Слова і совість будуть чисті?

Підем в глибини! Ну! Ходім!

Най шлях вважається тернистим…

Ми подолаєм… Зможем все!

Ми станем вічними тоді!

Вода піднімить й понесе…

Йди в глибину! Йди по воді!

Так! Лиш глибоке сенс життя!

Зміняй життя на мілину?

Це неймовірне відчуття, –

Повір! І йди! Я вже іду!

Глибокий сенс! Глибокий зміст!

У цьому русі, у ході…

Життя росте, іде у ріст…

Йди в глибину! Йди по воді!