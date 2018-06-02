Дзеркало... Не дивлюсь... Я не знаю...
Що ж є там?.. За межею... За краєм...
Інший вимір? Таїна? Нічого?
Не торкався до сердця я твого...
Втім... Немає різниці... Забудь...
Бачиш? Дзеркало.... Може там суть...
Наших подихів та наших мрій....
Пам'ятаєш? Казав, що я, - Твій...
Я казав... Я вважав... Що ж, - пробач!
Сльози... Дзеркалом... Боже! Не плач!
Не дивлюсь... Я не хочу! Болить...
Все життя, - тільки мить... Тільки мить!
Тільки дзеркало бачить... Це, - є...
Забаганка... І серце моє...
Втім, не тільки... Змінила життя...
Не чекав... Розгубився... І я...
Так... Повільно... Летів у безодню...
Знову? Дзеркало? Ні! Не сьогодні!
Я не хочу! Там хтось... І чужий!
Боже! Довго... Як довго... Я, - твій?
Я тепер не люблю дзеркала.
В них немає мене... В них нікого нема...
Може дивно? Але... Скло зеркал моя біль.
Ні! Без зла і без помсти! Повір!
Бачу дзеркало... Знаю... Пусте...
Ні, душа там, за склом не росте...
Хто у дзеркалі? Тінь? Я не знаю!
Десь межа... Я її відчуваю....
За межею інакше буття...
Там немає душі! Відчуття...
Відображення... Є? Чи немає?
Я не знаю! Не бачу! Не знаю!
А життя? Воно плине і плине...
Повз дзеркал... Скло ні в чому не винне!
Скло... І тінь... Дзеркала...
Ти не знала, що втіленням зла
Можеш стати... Так, ти не бажала...
Втім... Дзеркала помітять.. Дзеркала...
Щось крадуть? Може, щось забувають?
Може таїну знають? Не знають?
Хто свідомий? А хто не свідомий?
Я лишив дзеркала поза домом...
Твоя зрада — твій вибір, тягар...
Хай помре з того боку дзеркал....
Тільки... Ти не забудеш.... І я...
Тінь.. Що в дзеркалі... Вже не твоя...
Не твоя... Але, - хто? Я дізнаюсь!
Приглядаюсь.... Так, я приглядаюсь...
Це, - нове! Так, - нове! Це життя...
Може в дзеркалі я? Може я?
Може я .... Заспокоюсь... І тішуся...
Відображення... Я з нього вирвуся!
Я залишусь собою! Нехай
Дзеркала забігають за край...
Нехай спробують радити, вчити...
Без дзеркал... Без дзеркал буду жити...
Буду... Жити... Любити... Любити...
Лю-би-ти!!!