БУДУЩЕЕ. Часть 10

Мысли, основанные на Библии

Будущее христианства и Церкви Бога

Наконец я подошел к главному вопросу, ради которого и было написано девять предыдущих частей. В предыдущих частях, говоря о будущем мира, читатель мог видеть приближение ужасной катастрофы этого мира; мира, который на свой лад строит сатана с помощью людей, служащих ему. Читатель мог видеть красоту мира на примере Едемского сада, который был заложен по замыслам Бога. Но сатана, обманув Еву, внес в этот мир через человека грех и проклятие. Пришел ли человек в уныние или в депрессию от случившегося? Никак нет! Сатана подбодрил человека и дал ему совет строить свой собственный мир на земле без Бога. Но среди тьмы греха и зла на этой земле у Бога всегда были верные Ему люди, которые хотели жить в другом мире, в мире без сатаны, без зла, без проклятия. Одним из таких был апостол Иоанн. И хотя римский кесарь запроторил Иоанна на безлюдный остров Патмос, Иоанн и там оставался счастливым, потому что Господь был с ним. А однажды с ним случилось вообще необычное. Читаем об этом в Откровение, глава 4, стих 1:

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».

Иоанн в духе мог увидеть и престол Бога, и всю славу небес, а также, с высоты небес, печальную будущность этого злого мира. Итак, выражение «чему надлежит после сего», то есть речь идет о будущем, мы уже рассматривали с разных сторон в девяти предыдущих статьях. Это и великая скорбь на земле после вознесения живой Церкви Бога на небо, и конец и гибель возрожденной Римской империи или современной Европы, и наказание Израиля за распятие Христа, Сына Бога, и за связь с антихристом и зверем (главой Европы) во время нападения на Израиль северного царя (Ассура или Ирана и других стран с ним) вместо того, чтобы обратиться за помощью к Богу, и наконец, восстановление царства Господа на земле. Но это произойдет «после сего». А что было до этого? Об этом Иоанн повествует нам раньше четвертой главы, а именно, во второй и третьих главах книги Откровение. В этих двух главах речь идет об истории христианства и его будущем. Иоанн жил до конца первого столетия и мог много уже увидеть, как развивался путь Церкви Бога на земле. Но Бог открыл ему и вдаль о будущем Церкви, и не только Церкви, но и всего христианства, которое стало очень большим (притча Господа Иисуса в евангелии по Матфею о горчичном зерне {очень маленькое}, «но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом» {Матф. 13, 31.32}). Христианство стало большим. Вся его история показана в посланиях Иоанна семи церквам Азии, находящимся в Ефессе, в Смирне, в Пергаме, в Фиатире, в Сардисе, в Филадельфии и в Лаодикии. Это сегодняшняя территория Турции. Сегодня там живут люди, которые исповедуют ислам. Не наталкивает ли нас это на печальные размышления о том, что и в христианстве, как и в этом мире, что-то не так. Как-то не просматривается радужная картина и нарастающее благословение христианства, как об этом пишут многие богословы и духовные лица в санах и как надеются на это многие христиане. Христианство стало мирским, а мир стал христианским. Размывание этих границ между христианством и миром и привело к такому печальному результату среди исповедующих имя Господа Иисуса. Сразу скажу для читателя: будущее христианства и будущее живой Церкви Бога будет разным. Для одного придет ужасный конец, как это произойдет с этим миром, а для живой Церкви, для Невесты Христа, начнется славное будущее с ее Женихом, с Господом Иисусом Христом. Этому будущему не будет конца, потому что наступит вечность. Даже царствование над землей вместе с Господом в так называемом Тысячелетнем царстве будем одним мгновением по сравнению с вечностью. Об этом я мог бы писать и писать. Но мне нужно вернуться к нашей теме.

Внимательный читатель, наверно, уже заметил различие между христианством и Церковью Бога даже в заголовке этой части статьи. Возможно, кто-то и удивился этому, увидев название заголовка. Разве нельзя было написать, скажет кто-то, вот так: будущее христианства. Или так: будущее Церкви Бога. Разве эти два понятия не одно и то же? С печалью и болью скажу, что в наши времена это уже не одно и то же понятие. Но в начале образования Церкви это было одно понятие! В связи с этим хочется вернуться к тому, что было «от начала» (1 Иоан. 2, 24). Как в раю, так и при начале Церкви, все было прекрасным! А сегодня? Разве так обстоят дела и сегодня? Мы должны опустить только головы, если в наших сердцах есть еще стыд и страх перед Богом!

Но прежде чем приступить к рассмотрению этой темы более подробно, я хочу показать, что означает для нас слово «Церковь». Если спросить об этом многих людей, которые называют себя христианами, то для них Церковь, это — здание! Здание с разными куполами: с круглыми, остроконечными и другими. Но разве такой смысл несет в себе это слово, главный смысл которого заключается в совсем другом! По-гречески, это — «ekklesia» (екклезия). Это слово состоит из греческого предлога «ek», что означает «из» или «вон» и глагола «kaleo», что значит «вызывать». Так что, если буквально трактовать это греческое слово, то оно означает «вызванные». Вызванные из этого мира и собранные вокруг одной Личности — Господа Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, после этого: сегодня слово «церковь» несет в себе этот смысл? Конечно, нет! Поэтому, в дальнейшем, я буду использовать другое слово, которое более точно и глубже передает смысл греческого слова «ekklesia». Это слово «собрание». Под этим выражением — «Собрание Бога» Писание подразумевает совокупность всех (без исключения!) верующих детей Бога по всему лицу земли, которые, естественно, имеют новую жизнь через «рождение заново» или «рождение свыше» посредством Слова Божьего и Духа Святого. Собрание (Церковь) Бога это не буквальное здание, это не организация, которая должна иметь здесь на земле свой устав и выборного или назначенного людьми главу. А так как Собрание (Церковь) Бога не организация и не имеет перечисленных в уставе видов деятельности, разрешенных (!) человеком, то оно и не занимается бизнесом, политикой, не участвует ни в каких делах этого мира. Чем же занято Собрание Бога на земле?

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах (Д. ап. 2, 42).

Вот как было «от начала», вот вам и «устав» Собрания или руководство для него. Этим ли занято христианство в целом или различные церкви или деноминации по отдельности? Приходится сознаться, что христианство погрязло в делах этого мира и пустило глубокие корни здесь на земле. Небесное призвание уже как то не привлекает многих и многих, исповедующих Господа Иисуса. Небесная манна (образ Господа Иисуса, как духовная пища для небесного жителя) уже опротивела многим, как и израильтянам в пустыни. Как тогда израильтянам больше нравилась другая пища («мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок {Числ. 11, 5}), так и теперь большинству нравится пища этого мира. Все эти перечисленные овощи любят или глубоко зарываться в землю или стелиться по земле. Но «небесная манна» (Господь Иисус), к сожалению, опротивела для многих. Во многих церквах и деноминациях прихожан кормят (или проповедуют) отнюдь не Господом Иисусом. Вы можете услышать проповеди из амвона или кафедры о разном: о политике, мысли взятые из интернета, даже красивые истории из Ветхого Завета, только не услышите о Господе Иисусе Христе. Вы даже можете прочитать на стенах многих молитвенных домов вот такое место из послания апостола Павла Коринфянам (первое), гл.1, ст. 23: «А мы проповедуем Христа распятого». Как опасно вырывать отдельные стихи из всего контекста! Разве в этом стихе речь идет о спасении грешника (именно это подразумевается большинством под этим стихом)? Прочитайте первые три главы, и вы увидите, что речь идет о плоти и о плотских верующих в Коринфе, которым нравилась мудрость этого мира. Но крест Христа и сам распятый Христос на нем — это не только спасение грешника, но и доказательство того, что ветхий человек устранен из присутствия Бога! Ветхий человек распят на кресте! Поэтому Павел, в отличие от плотских коринфян, которые не поняли всей сути о распятом Христе, проповедовал вот как:

2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,

3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.

4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,

5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1Кор. 2, 2-5).

Видим ли мы в этом контексте призыв к покаянию грешника? Здесь призыв к плотским коринфянам распять свою плоть! Для этого Господь все сделал для них, как и для нас, на кресте. Если наши грехи Бог простил нам, и они омыты кровью Христа, то нашу плоть, старую ветхую природу, Бог не простил. За нее был наказан и осужден Богом наш Господь Иисус! Поэтому лично коринфянам (и, конечно же, и нам), которым нравилась мудрость мира, и которые хвастались духовными дарами как маленькие дети игрушками, апостол и представляет распятого Христа. Я бы не должен здесь объяснять эту истину, если бы богословы, священники, проповедники жили Господом и питались им.

Дальше. Собрание — это духовный организм, а не организация; это духовное Тело Христа: «так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены (Рим. 12, 5). И еще: «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос (1Кор. 12, 12). Эти члены Христова Тела соединены как между собой, так и со своим Главой (Господом Иисусом), сошедшим на землю в день Пятидесятницы Святым Духом. В день Пятидесятницы произошло одноразовое (!) крещение Святым Духом: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1Кор. 12,13). Слышите: «Все мы одним Духом крестились в одно тело». Не: «будем креститься после нашего уверования» или: «после нашего уверования мы должны молиться и вопиять к Богу о крещении Святым Духом»! Это крещение, которое было совершено Духом Святым в прошлом, в день Пятидесятницы, является достоянием всех искупленных детей Бога. Это одноразовое действие, а не многократное. Это деяние Святого Духа точно такое же одноразовое и завершенное как и спасительное дело Господа Иисуса на кресте. Ах, да, я забыл! Большинство даже детей Бога и в одноразовое спасительное дело Господа Иисуса не верят! Иначе как объяснить их ежедневные молитвы со слезами, когда они постоянно взывают к Господу: «Прости меня, Господи!»

Как, возмутятся многие искренние дети Бога, а ты не согрешаешь? И я отвечу вам: «К сожалению, да». Но Слово Бога оставило для меня чудный совет и помощь для таких случаев через апостола Иоанна:

8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас (1Иоан. 1, 8-10).

Исповедуем! Не просим прощения, потому что «Бог во Христе простил вас» (Еф. 4, 32). И еще:

10 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.

12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога,

14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них (Евр. 10, 10.12.14.18).

Исповедание перед Господом за конкретно сделанный грех — это не одно и то же, что и просьба о прощении. Нам гораздо труднее сказать Господу: «о, Господи, я был виноват сегодня в этом моем поступке; мне так горько и стыдно; но я благодарю Тебя за то, что и этот мой грех Ты омыл своей кровью на кресте» — чем сказать банальные слова: «прости меня, Господи, за мои грехи, вольные и невольные, которые я сделал сегодня в моих мыслях, словах и делах». Когда-то и я не понимал этого, и неудивительно, что не имел тесного общения с Отцом. Нет, если вы так молитесь, то это не значит, что у вас нет спасения или вы его потеряли. У вас просто будет потеряно общение с вашим (или нашим) Отцом. Когда вы молитесь и говорите «прости», для этого нужна кровь Христа. Потому что:

22 … без пролития крови не бывает прощения (Евр. 9, 22).

Вы хотите, чтобы Господь снова взошел на крест и пролил свою кровь за содеянный вами грех? И так каждый день? И за миллионы людей? Но это невозможно! Разве мы не читали выше:

18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них (Евр. 10, 18).

Не гораздо ли проще и славнее поверить в единократное наше с вами прощение, которое мы получили единократным пролитием крови Господа на кресте, благодаря чему «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых»?

Поэтому еще раз повторюсь, что крещение Духом Святым «в одно тело» (это выражение у многих христиан как-то не на слуху, или они отделяют само крещение от «одного тела») — это одноразовое и завершенное дело, как и наше с вами искупление наших грехов. И как, между прочим, и наше единократное освобождение или избавление от нашей плоти, о чем столько много пишет апостол Павел в седьмой главе послания Римлянам. Но мы, опять, вместо того, чтобы поверить в то, что там, на кресте, ветхий наш человек был устранен перед глазами Бога через распятое тело Христа, наказанное за нас, «чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу (Рим. 7, 4), мы же, вопием к Богу: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим. 7, 24)! Но Он уже избавил нас! Притом раз и навсегда! И мы должны благодарить за это Бога, как и советует нам апостол в следующем стихе: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 7, 25)».

Вот тогда и не будут у нас никаких сомнений ни по поводу нашей плоти, ни по поводу прощеных или не прощеных грехов, ни, тем более, по поводу крещения Духом Святым. Каждый новый верующий как будто погружается в те волны, которые поднялись в Иерусалиме в день Пятидесятницы деянием Духа Святого и которые расходятся дальше и дальше к «берегу» или к нашим дням, как будто от брошенного в воду огромного камня. Да, в наши дни эти волны уже не такие высокие, как это случилось в тот день Пятисятницы, когда было крещено Духом Святым в одно Тело сначала около ста двадцати человек и когда простой рыбак Петр, наполненный Святым Духом, стал проповедовать людям о Господе, которого они убили (так им и сказал!); от этой проповеди покаялось и крестилось водным крещением около трех тысяч душ. Все те три тысячи человек, без исключения, стали возрожденными людьми, стали детьми Бога, стали крещенными Духом Святым, образовав вместе один живой организм, Тело Христа, в котором они стали членами этого Тела и Главой которого стал Господь Иисус. Разве сегодня при таком состоянии христианства мы можем претендовать на что-то большее? Разве за все великое множество христиан сегодня мы можем сказать, что все они возрожденные Словом и Духом, что все они дети Бога? Далеко и далеко нет! А где мы найдем сегодня эти церкви, которые могли бы сказать, что мы лучше других, что мы живем по Слову Бога и поэтому мы можем претендовать на то, чтобы такие проявления Духа Святого как были «в начале», были и у нас? Разве наличие множества церквей, деноминаций, конфессий, групп и группок, «единственников» (самих по себе) и многих других образований не говорит нам об одном: что мы наделали? Разве так было «от начала»? Разве эти различные группы и церкви были «от начала»? Разве в этом была и есть воля Господа? Разве от таких ужасных высказываний богословов типа: «многочисленное количество разных церковь и направлений, деноминаций и групп, это как один букет, собранный из многочисленных и разных цветов и издающий неповторимый запах!» — разве от этих лжеучений Господь не плачет?

Но как же было «от начала»? А вот как! Читаем книгу Деяния апостолов, гл. 2, ст. 42:

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах».

Мы так поступаем? Далее: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа» (Д. ап. 4,32). Не являются ли эти слова осуждением для нас? Есть ли здесь какой-то намек о пресловутом «букете из разных цветов»? Вот почему тогда, «в начале», «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Д. ап. 2, 47). Не к церквям, а к единой Церкви или к Собранию. Эти «спасаемые», все без исключения, были возрожденными детьми Бога. В этом числе спасенных не было «посторонних»:

13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их (Д. ап. 5,13).

Этому не радовался только сатана, верхушка от религии иудаизма и римские власти того времени. Последователей Христа стали сильно притеснять и гнать. Впервые в Деяниях апостолов в главе 11, стих 26 мы встречаемся с таким распространенным словом как «христианин». Мы читаем:

«… и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами».

Но здесь я должен сделать уточнение. Этот стих в Синодальном переводе не совсем точен. В других переводах, близких к оригиналу, это звучит так:

«… и ученики в Антиохии в первый раз были названы христианами».

«Были названы». Это важное уточнение. Не они сами стали называть себя христианами, но их стали так называть другие! Что означало это прозвище, которое люди дали верующим? Оно говорило о том, что это приверженцы и последователи «некоего» Христа. В наше время это равносильно слову «сектанты». Христиан того времени преследовали и даже убивали. Но посмотрите, как трансформировалось это прозвище в наши дни. Сегодня большинство людей если не с гордостью, то, по крайней мере, с достоинством называют себя христианами. Правда, таких смельчаков в коммунистические времена было намного меньше! Но разве смысл и полнота этого слова в наши дни таковы же, как и в дни гонений христиан? Увы, далеко нет! Если бы такие гонения были воздвигнуты сегодня на христиан нынешнего времени, то тогда бы стало очевидным, кто подлинный христианин, кто Христов (то есть, верующий, дитя Бога), а кто только на словах таков. Поэтому сегодняшнее христианство состоит как из настоящих последователей Христа, так и из мнимых. Но приближается день, который и выявит истинных от фальшивых.

6 Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью,

7 а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,

8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,

9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,

10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству (2Фес. 1, 6-11).

Разве Бог неправеден? Разве не «праведно пред Богом» одним воздать судом и наказанием, а другим «отрадою»? Конечно, здесь говорится о явлении Господа всему миру, когда Господь видимым образом покажет этому миру кто Его, а кто нет. Но до этого произойдет невидимое пришествие Господа Иисуса за своей Невестой, за своей искупленной Церковью (Собранием). Мир этого не увидит. Мир только увидит, что тех, кого они ненавидели, над кем они насмехались, — вдруг их не станет!

15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим (точнее: не опередим — прим.) умерших,

16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

18 Итак утешайте друг друга сими словами (1Фес. 4. 15-18).

Истинных христиан, верующих, детей Бога, святых, возрожденных заново посредством Слова Божьего и Духа Святого, не станет на земле! С этого момента они уже будут навсегда с Господом: «и так всегда с Господом будем»! На небесах в этом момент радость, а на земле начинается великая скорбь, о которой я уже писал (последняя седмина или последние семь лет великой скорби на земле перед видимым приходом Господа Иисуса со своим Собранием на землю). Даже судилище Христа, на которое предстанут верующие на небесах, не заберет у них той небесной радости.

10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое (2Кор. 5, 10).

Это будет сугубо суд Христа над своими, так сказать, в семейной, в небесной обстановке. Собрание уже на небесах! Все искупленные уже спасены! Что касается их спасения, то здесь все незыблемо и непреложно:

24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь (Иоан. 5, 24).

Но что касается нашей практической жизни и наших путей, здесь не все так однозначно.

12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, -

13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.

14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.

15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня (1Кор. 3, 12-15).

Что это за урон? Он погибнет? Ни в коем случае! Этот суд связан с наградой, которую Господь даст многим (или не даст), и эта награда напрямую связана не с нашим спасением, но с нашим царствованием вместе с Господом над землей в Тысячелетнем царстве Мессии. На этом судилище Христа, прежде чем состоится на небесах брак Агнца (Откр. 19, 7-9), Господь Иисус должен будет открыть каждому из нас наши пути и дела, которые не радовали Его сердце; открыть наши помышления, которые были еще хуже, чем наши слова; открыть наше непонимание о Его спасительном деле на кресте; открыть нам нас самих, так как за всю жизнь мы так и не узнали, что в нашем сердце (Втор. 8. 2). И много-много еще чего! Но это будет, я повторяю, в семейной обстановке и в наших уже прославленных телах, которые будут «сообразно славному телу Его» (Фил. 3, 21). В этих телах мы не будем уже испытывать ни боли, ни слез, ни огорчений.

Только после этого на небесах состоится брак Агнца со своей Невестой. Но перед этим на земле должно еще случиться нечто. Прежде чем состоится брак Агнца со своей истинной Невестой, сначала Господь должен будет осудить лже-невесту, которая в Откровении названа великой блудницей. Это то самое мнимое и мертвое христианство, о котором я писал выше:

1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;

2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле (Откр. 17, 1.2).

Она была связана тесными узами с царями или властями этого мира. Но и это не вся ее вина:

6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим (Откр. 17, 6).

На протяжении многих столетий «универсальная» церковь гнала и убивала святых.

2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,

3 и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее (Откр. 18,2.3).

Эта блудница была связана с сатанинскими силами и бесами! Но как бы удивительно это ни было для нас, этот суд над великой блудницей совершит не лично Господь Иисус, как это было с Европой, и с Израилем, и с северным царем, но…

16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;

17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии (Откр. 17, 16.17).

Суд над христианской религией совершат европейские власти, с которой они пока идут в полном единстве против Господа и Его Собрания. А что касается самого Господа и Его отношения к мнимой религии, то в Откр. 3, 16.17, в послании к Лаодикийской церкви, мы читаем:

16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну (точнее: выплюну — прим.) тебя из уст Моих.

17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг (Откр. 3, 16.17).

Господь выплюнет ту, которой Господь не нужен и отдаст ее на суд мирским властям! Как все это выглядит ужасным и страшным! И только после суда над великой блудницей на небе может состояться брак Агнца (т.е. Господа Иисуса) с настоящей Его невестой, которая ждала Его:

1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!

2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.

3 И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.

4 Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!

5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.

6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.

8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность (точнее: «праведности» (множ. число) или «праведные дела» — прим.) святых (Откр. 19, 1-8).

Вот в такой чистой и светлой одежде, по которой будут видны конкретные праведные дела святых, уже жена Агнца последует за Господом на землю и земля увидит не только Господа, но и Его дивных святых!

Дорогой читатель! Пока не поздно, спасай душу свою! Не веди споры, войны с другими церквями, религиями, конфессиями, потому что живое Собрание святых состоит не из церквей (православных, католических, протестантских), но из живых, подлинных христиан. Поэтому, спасай душу свою! Сегодня еще не поздно, потому что день спасения, день благодати еще не закончился. С того момента, как будет забрана на небеса Церковь (Собрание) Господа и Бога, изменить что-либо будет уже невозможно. А с пришествием Господа за своею Церковью (Собранием) не связаны никакие события, которые происходят на земле. Господь Иисус может прийти и сегодня! Да поможет тебе Господь в твоем выборе!

ТРИКУР ЮРИЙ