"Команда Фирсова закрепляется": в ГЭИ назначен новый первый заместитель председателя

В среду, 29 января, Кабинет Министров Украины принял решение о победе в конкурсе на должность первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины общественного деятеля Дениса Каплунова.

Об этом сообщил Telegram Инспектор Green. Отмечается, что новый является давним соратником и.о. председателя ГЭИ Егора Фирсова.

"Он набрал больше всех баллов в тестировании и на собеседовании с комиссией, а также положительно прошел собеседование с министром экологии. Сегодня Кабмин принял решение о его победе в конкурсе", – говорится в сообщении.

Денис Каплунов Twitter Дениса Каплунова

Победу Каплунова в конкурсе считают определенным сигналом.

"Наш источник объясняет, что это сигнал для работников ГЭИ, которые ждут и считают, что можно пересидеть – нет. Команда Фирсова закрепляется", – подытожили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фирсов жестко ответил на обвинения нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского в покрытии начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного.

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