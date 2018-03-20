Як безкоштовно замінити вікна у своєму будинку

75% всього житлового фонду Києва потребує капітального ремонту. Так говорить Департамент житлово-комунальної інфраструктури столиці і я йому вірю.

Радянське минуле залишило за собою неповторний відбиток непривабливих та однотипних будівель, стан яких на сьогодні залишає бажати тільки кращого. І мій будинок, на жаль, не виключення. Побудований у 1971 році, він має безліч недоліків, які не виправлялись ще з моменту здачі його в експлуатацію.

Що-небудь вдосконалити непросто. Особливо інфраструктуру, яка дісталась нам від минулого покоління. Попри це я хочу продемонструвати дієву схему безкоштовного покращення умов проживання для киян. На прикладі з одного боку вагомої, а з іншого – такої банальної процедури, як заміна вікон у під’їздах багатоповерхівки, я сподіваюсь змотивувати читачів на активні дії задля свого ж комфорту.

Насправді алгоритм отримання права на заміну вікон за бюджетні кошти не такий вже й складний, однак потрібно розібратись, до кого звернутись та бути готовим до деяких нюансів.

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Почнемо з першого пункту “Написання колективного звернення на ім’я депутата”. Лист може бути написаний як у друкованому форматі, так і від руки; на ім’я бажано того депутата, якого було обрано у відповідному виборчому окрузі, де знаходиться будинок. Основна вимога – доповнити звернення особистими підписами мешканців будинку, кількість яких повинна перевищувати 50% від загального числа жителів. Проте як такої норми немає, тож чим більше підписів, тим краще!

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Збір підписів. Якщо чесно, то для мене це був найнепередбачуваніший етап! Я зовсім не очікував, що деякі мої сусіди – люди, які прожили все своє життя в будинку, так байдуже та з якимось відстороненням віднесуться до такої, здавалося б, корисної для всіх справи. Тоді я ще не займався активною громадською діяльністю і не був членом ГО “Центр Розвитку Міста”, інакше така поведінка ніяк мене б не здивувала, адже, на превеликий жаль, наше суспільство поки ще не звикло до будування свого комфорту власними силами. Але все ж таки з часом мені вдалось роз’яснити всі переваги майбутнього ремонту і процес збору підписів значно пришвидшився.

Зустріч з депутатом та надання йому звернення

з підписами. Склавши докупи всі зібрані мною папери, я записався на прийом до місцевого депутата та передав йому документи. На цьому всі кроки на шляху до нових вікон, які залежали від мене, як від звичайного мешканця свого будинку, завершились.

Далі депутат пише депутатське звернення до органів місцевого самоврядування, яке потрапляє на розгляд профільної комісії або відповідного департаменту. Після чого районна державна адміністрація готує розпорядження з адресним переліком будинків, на ремонти яких виділяються кошти з міського бюджету.

У підсумку вся процедура від написання звернення до повного завершення встановлення нових вікон зайняла півроку, збір підписів – два дні, а сам ремонт – від одного до двох тижнів.

Вважаю, порівнювати металопластикові вікна із застарілими конструкціями немає ніякого сенсу, адже їх енергоефективність, тепло- та звукоізоляцію, естетичний вигляд оцінюють навіть ті критично налаштовані громадяни, які спочатку навіть не давали згоди на свій підпис.

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Як я вже згадував раніше, у нас є велика кількість однотипних радянських будівель, тому для наочного прикладу зробити дві ідентичні фотографії в одну пору року та з однаковим освітленням було зовсім не важко. Як кажуть, результат на обличчя!

На завершення хочу додати, що реальне прагнення досягти бажаного не словом, а ділом, чітка постановка мети, готовність до складнощів, та повний поетапний розбір алгоритму подальших дій зможуть привести до гарантованого результату!