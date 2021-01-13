Глава КСУ Тупицкий отдыхает в одном отеле с Конором МакГрегором. Фото из Дубая
Временно отстраненный от должности председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхал в одном отеле вместе с известным спортсменом смешанных боевых искусств Конором МакГрегором.
Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Михаил Ткач, отметив, что украинский судья и ирландская звезда спорта выбрали для отдыха один курорт.
"На фото один из самых богатых и популярных спортсменов мира Конор МакГрегор на фоне у отеля Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, которое он опубликовал пять часов назад. А это председатель Конституционного суда одной из беднейших стран в Европе Тупицкий Александр Николаевич. Что их объединяет? Они отдыхают в одном отеле. Потому что могут себе позволить", – написал Ткач.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Временно отстраненного от должности главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заметили на отдыхе в Дубае.
Позже Тупицкий сказал, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.
Также в КСУ попытались оправдать отдых Тупицкого в Дубае.