Если карантин выходного дня не подействует, Украине нужен локдаун, – Рубан

Если карантин выходного дня не даст результатов, то в Украине могут ввести полный локдаун.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК-Украина". Чиновник пояснил, что карантин выходного дня ввели, чтобы уменьшить активность среди населения и снизить распространение коронавируса.

"Согласно инкубационному периоду – в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет – можно говорить о малоэффективном мероприятии", – отметил он.

Рубан подчеркнул, что в случае неэффективности такого карантина в стране могут ввести полный локдаун.

"Карантин выходного дня – это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун… В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых – отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL