Если карантин выходного дня не подействует, Украине нужен локдаун, – Рубан

Если карантин выходного дня не даст результатов, то в Украине могут ввести полный локдаун.
Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК-Украина". Чиновник пояснил, что карантин выходного дня ввели, чтобы уменьшить активность среди населения и снизить распространение коронавируса.
"Согласно инкубационному периоду – в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет – можно говорить о малоэффективном мероприятии", – отметил он.
Рубан подчеркнул, что в случае неэффективности такого карантина в стране могут ввести полный локдаун.
"Карантин выходного дня – это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун… В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых – отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL
В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили ввести жесткий карантин выходного дня.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончится уже к середине декабря.
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