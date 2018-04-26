Единая церковь в Украине: Филарет сделал громкое заявление об автокефалии

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет уверен, что Украинская православная церковь получит автокефалию.</span></span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">"Еще много кто сомневается, будет томос об автокефалии украинской церкви или не будет. Я стопроцентно убежден, что будет. И в Украине разделенная церковь соединится, будет одна украинская церковь", - приводит слова Филарета "<a href="https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2449689-filaret-na-100-uveren-cto-pravoslavnaa-cerkov-v-ukraine-polucit-avtokefaliu.html"; target="_blank">Укринформ</a>".</span></span></span></p>
<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">"А те, которые не захотят присоединиться к Украинской независимой поместной церкви, будут существовать в Украине, но уже не как украинская церковь, а как украинский экзархат русской церкви", - отметил патриарх.</span></span></span></p>
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<p><a href="https://www.obozrevatel.com/society/edinaya-ukrainskaya-tserkov.htm"; target="_blank">Когда Украина получит единую церковь: названа возможная дата</a></p>
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<p>Как сообщал "Обозреватель", ранее <a href="https://www.obozrevatel.com/society/edinaya-ukrainskaya-tserkov-v-upts-mp-zayavili-chto-etomu-ne-byivat.htm"; target="_blank">в Украинской Православной Церкви Московского патриархата заявили</a>, что Вселенский Патриархат не предпримет шагов по предоставлению томоса единой украинской православной поместной церкви.</p>
<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Также ранее <a href="https://www.obozrevatel.com/society/edinaya-tserkov-v-ukraine-poroshenko-vyistupil-s-vazhnyim-zayavleniem.htm"; target="_blank">Порошенко рассказал подробности</a> создания в Украине единой церкви.</span></span></span></p>