Безвиз по-белорусски или политика удешевления рабочей силы

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Как сообщает агентство БЕЛТА: "Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны также подписали документы о развитии сотрудничества в других сферах. В частности, заключено межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, рамочное соглашение о предоставлении Беларуси льготного кредита для реализации заключительного этапа организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, меморандум между Министерством экономики Беларуси и Государственным агентством международного развития и сотрудничества Китая о сотрудничестве по развитию человеческого потенциала". И так, в соответствии с соглашением китайские и белорусские граждане смогут безвизово въезжать в Беларусь и Китай соответственно на срок до 90 дней в году, при этом разовое посещение - не более 30 дней.

Несомненно, принятие подобного соглашения для обоих стран принесет существенные дивиденды: развитие туристического бизнеса, развитие торговых взаимоотношений, привлечение крупных инвестиций в Республику Беларусь. Однако, если хорошо разобраться и вникнуть в суть вопроса то обрисовываются совсем не радужные перспективы, а легкомысленное Лукашенковское "Пусчай" еще долго будет отзываться в трудовых книжках белорусского народа.

Теперь, обо всем и по порядку.

На протяжении последнего десятка лет Китай постепенно и последовательно расширяет географию своего экономического присутствия в странах бывшего СНГ, исключением не стала и Беларусь. На территории каждой области можно выделить не менее 2-3 центров китайских бизнес интересов, где проживают и работают граждане Китая. Наиболее заметны инвестиции в энергетику и строительную отрасль. Китай не скрывает заинтересованности в приватизации государственных предприятий Беларуси, в том числе, компании «Белавиа».

7-8 лет назад большинство белорусско-китайских бизнес инициатив не доходили до стадии реализации. Но, после 2010 года ситуация начала меняться. В настоящее время территория всей страны охвачена сетью китайских бизнес-проектов. В первую очередь Китай инвестирует в энергетику и строительную отрасль. Китай не скрывает заинтересованности в приватизации государственных предприятий Беларуси, в том числе, компании «Белавиа».

Сфера интересов китайского бизнеса крайне широка: деревообработка, сельское хозяйство, пищевая промышленность, общественное питание, бумажная промышленность, металлургия, утилизация бытовых отходов, логистика, производство сельхозтехники, совместное производство карьерной техники. Также есть интерес в освоении белорусских калийных месторождений.

Уже сегодня на территории каждой области можно выделить минимум 2-3 центра китайских бизнес интересов, где проживают и работают граждане Китая. В настоящее время количество китайских специалистов в Беларуси не очень большое, по нашим оценкам, до 10 тыс. человек. Однако, после подписания соглашения о безвизе можно предположить об увеличении количества "специалистов" как минимум в 5 раз. При этом, если заявленные планы по созданию белорусско-китайского индустриального парка в Смолевичском районе начнут реализовываться, то Минская область может стать самым «густонаселенным» китайцами регионом Беларуси уже в течении нескольких лет. Со стороны населения это вызывает сдержанную критику. Хотя в целом конфликтов на этнической почве с китайцами пока не наблюдается.

Экономического же эффекта от сотрудничества с Китаем можно ждать только в среднесрочной перспективе (5-7 лет). Ряд проектов Китай реализует исключительно за свои средства по формуле – "Строим. Эксплуатируем. Окупаем затраты, которые вложены, и, заработав определенную прибыль, передаем объект в собственность Республики". Добавим, что помимо экономической выгоды, которую Китай извлекает от сотрудничества с Беларусью, наша территория расценивается в качестве полигона для китайских технологий. Например, Китайская атомная энергетическая инжиниринговая компания планирует построить парк солнечных энергетических установок на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Минская область

После того как на рубеже 2008-2009 годов в строительстве теплоэлектроцентрали в Жодино приняли участие около полусотни граждан КНР (причем это были не высококвалифицированные инженеры и техники, а обладатели обычных рабочих профессий, в основном сварщики), информации о присутствии в Минской области китайских гастарбайтеров в СМИ не появлялось.

Возможно, ситуация будет меняться по мере развития проекта по сборке китайских автомобилей «Джили» из готовых машинокомплектов, которую СЗАО «БелДжи» организовало на промышленной площадке борисовского завода «Автогидроусилитель».

Число китайцев, работающих на «БелДЖи» и выполняющих, скорее всего, контрольные функции, все еще невелико, поскольку общая численность персонала совместного предприятия в данное время не превышает ста человек.

После недавнего визита Лукашенко в Китай и подписания соглашения об инвестировании в течение двух лет 500 миллионов долларов в строительство в пригороде Борисова завода по сборке китайских автомобилей, рассчитанного на производство 120 тысяч автомобилей в год, здесь следует ожидать резкого увеличения количества китайских работников уже в ближайшее время. Ведь известно, что китайские деньги предпочитают осваивать сами китайцы.

Гомельская область

Активность китайского бизнеса в области заметно проявляется в последние 5-6 лет. Это и кредитование новых проектов, и прямое участие в строительстве перспективных производств.

Наиболее крупный проект с китайским участием - производство беленой целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Проектная мощность завода - 400 тыс. тонн в год высококачественной целлюлозы. Планируется инвестировать в этот проект $654 млн., создать 500 новых рабочих мест. Его реализация позволит полностью отказаться от экспорта балансовой древесины, т.к. предприятие сможет перерабатывать почти два с половиной миллиона кубометров сырья (всего в стране заготавливают 2 млн. 800 тыс.).

Однако жители Светлогорска, который входит в десятку наиболее загрязненных городов страны, эти планы встретили весьма насторожено, т.к. концентрация вредных веществ в воздухе города значительно превышает норму в результате функционирования уже имеющихся предприятий.

Гродненская область

Весной 2012 года с привлечением китайской кредитной линии закончена реализация инвестиционного проекта на ОАО «Красносельскстройматериалы» в Красносельске. Была построена новая технологическая линия по производству клинкера и углеподготовительного отделения мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год. В проведении строительных работ участвовали специалисты и рабочие из Китая. Однако к качеству поставленного оборудования до сих пор высказываются справедливые претензии.

В августе 2012 г. был заключен контракт между китайским Экспортно-импортным банком и РУП «Гродноэнерго». Контракт предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, предоставление оборудования, запуск проекта, обучение персонала, техническое обслуживание и реконструкцию линий электропередачи 330 кВ для распределения электроэнергии от БелАЭС. В июле 2013 г. белорусский Минфин заключил договор с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики, согласно которому китайская сторона выделит кредит на реализацию проекта в сумме USD 323,8 млн. При этом договор с «Эксимбанком» оговаривает, что при строительстве АЭС будут привлечены оборудование и только работники из Китая.

Могилевская область

Центрами китайского присутствия в области являются Могилев, Кричев и Костюковичи. В двух последних районных центрах китайская государственная компания CITIC Construction реализовывала проект по строительству новых технологических линий по производству цемента мощностью 1,8 млн. тонн каждая. В эти проекты были вовлечены около 3000 китайских специалистов, по 1000 в каждом районном центре.

В Могилеве китайские интересы представлены в строительной и энергетической сфере. Общее количество китайских специалистов в Могилеве в настоящее время – до 1000 человек. Компания CNPEC в сентябре текущего года планирует начать реализацию пилотного проекта по строительству электрической станции с использованием солнечных батарей мощностью 10 МВт, которая разместится на территории СЭЗ «Могилев».

Витебская область

Деловое сотрудничество между Витебской областью и Китайской Народной Республикой по различным направлениям торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в последние три года значительно возросло. Подписаны соглашения о сотрудничестве между областью и провинциями Хэйлунцзян и Шаньдун.

Внешнеторговый оборот Витебска с КНР за пять месяцев текущего года составил $120,5 млн., что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем экспортных поставок достиг $0,2 млн. или 59% к уровню января-мая прошлого года. Импортные поставки составили $120,3 млн. Предприятия города импортируют сырье и комплектующие для собственного производства: мононить, комплектующие к окнам ПВХ, пряжу, комплектующие для обувной промышленности, бытовые электроприборы.

Брестская область

В Брестской области обучается 105 студентов из Китая (в Брестском государственном техническом университете – 95; Брестском государственном университете им. Пушкина – 10).

С июля 2013 г. около 800 специалистов компании «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» постоянно работают на строительстве электростанции в г.Белоозерске в рамках инвестиционного проекта «Строительство тепло-электростанции парогазовой установки класса мощности 400 МВт в г.Белоозерске». Стоимость проекта оценивается в USD 300 млн., 85% финансирования составляет льготный кредит Экспортно-импортного банка Китая при обязательном условии приобретения китайского оборудования. Кроме этого, китайской корпорации предоставлен ряд льгот: ввозимые для реализации проекта оборудование, комплектующие изделия и запчасти, сырье и материалы, освобождены от ввозных таможенных пошлин, а китайские рабочие – от уплаты госпошлины за выдачу разрешений на временное проживание.

Привлечение иностранного генподрядчика вызвало негативный общественный резонанс среди местного населения, т.к. по условиям контракта китайские рабочие выполняют не менее 70% всех строительно-монтажных работ. На окраине г.Белоозерска специально для китайских рабочих построен временный жилой городок, его территория обнесена забором, установлено видеонаблюдение, на въезде круглосуточно дежурит охрана. Для уборки помещений и прилегающей территории привлекаются местные жители ближайших населенных пунктов.

Многие эксперты схожи во мнении, что "помощь дружественного Китая" является всего лишь новой формой продвижения Китаем своих экономических интересов в других странах и получение большей выгоды в перспективе. Власти КНР преподносят такую политику как помощь развивающимся странам и свидетельство нерушимой дружбы на века. А масштабные бетонные конструкции служат постоянным напоминанием об оказанной помощи восточным партнером и участии в развитии государства. Впрочем, в ряде случаев Китайская Народная Республика преследовала свои прагматичные цели: где-то (как в африканских государствах) получала доступ к природным ископаемым, а с кем-то, например, договаривалась о непризнании Тайваня самостоятельным государством. Кстати, в 2015 году Совет республики ратифицировал Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Китаем. Одной из его статей предусмотрено, что белорусская сторона придерживается политики «единого Китая», признает, что правительство этой страны является единственным законным и представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

Кстати, на сегодняшний день взаимная торговля составляет около 3 млрд долларов, однако с отрицательным сальдо для Беларуси!!!

Стоит задуматься, что же будет дальше???