Без законов 90-х: как теперь урегулируют валюту?

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Свой первый блог на Обозревателе хотел бы начать с разбора нового закона, вокруг которого собралось столько хайпа. Казалось бы, зачем нам еще один закон? У нас что валюта в стране недостаточно зарегулирована? Но именно излишний контроль и регулирование валюты в Украине и стали причиной и «волшебным пендалем» для нашей власти.

А первое и, пожалуй, самое важное в новом валютном законе – это отмена древнего Декрета КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля», который существует еще с 1993 года. И в связи с темпами развития валютного рынка, финансовых систем, даже тем самым появлением криптовалюты, нынешнее законодательство, мягко говоря, устарело!

Вот, к примеру, в Украине зарегистрировано более 10 тыс. предприятий, которые являются субъектами внешнеэкономической деятельности, ежегодно они проводят больше 2,5 млн. валютных операций.

И с 1993 года они до сих пор должны были использовать нормы, утвержденные правительством еще в 1993 году вышеупомянутым декретом.

А после кризиса 2014 года стало еще веселее, ведь НБУ еще больше зарегулировал оборот валюты. Тем самым серьезно усложнив жизнь бизнесу, ведь они ограничили операции с валютой и установили жесткие рамки. Ну, какой инвестор заинтересуется такой страной, где вывести или ввести капитал трудно, где сплошная бюрократии и требуют кучу бумажек?

Но новый закон «О валюте» предлагает абсолютно другой подход. Планируется, что закон заменит более десяти НПА, которые существовали, но были абсолютно неэффективны.

И первое изменение, которое повлечёт закон, касается населения. После того, как закон вступит в законную силу, украинцы смогут инвестировать заграницу без получения индивидуальных валютных лицензий.

В прошлом году инвесторам разрешили выводить до 50 тыс. долларов в год, для этого нужно было «запрашивать» разрешение на вывод и получать лицензию НБУ.

Теперь же с новым законом получать разрешения и индивидуальные валютные лицензии не нужно будет. Достаточно будет пройти стандартный контроль в банке.

Что изменится для небольшого бизнеса?

Закон избавит мелкий бизнес от излишнего контроля, особенно над мелкими валютными операциями. Таким образом, все операции на сумму до 150 тыс. грн, а это – на минуточку – 40% от всех валютных операций, а объем денег в этих 40 % - лишь 3%. Вы же понимаете, что это действительно лишняя работа, которая лишь занимает много времени, а эффективность равна нулю? Поэтому контроль будет распространяться только на операции свыше 150 тыс. грн (как и финмониторинг).

Но больше всего законопроект будет полезен крупным международным и национальным компаниям. Тут сразу несколько плюшек для такого рода бизнеса.

Первое, НБУ предлагает продлить максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до более чем 180 дней. Главное правило — соблюдать сроки контрактов.

Второе, НБУ ослабит санкции за нарушение валютного регулирования. Сейчас размер штрафа может достигать 100 % от суммы операции. Это перебор. Санкции должны быть разумными! Кто же будет инвестировать, если в стране нет никакой лояльности и понимания к бизнесу?!

Третье, если компания захочет привлечь иностранных кредиторов, то не нужно будет регистрировать их в НБУ. Просто сообщаешь о том, что привлек средства, уже после того, как получил деньги от инвестора. Почему это круто для инвесторов? Потому как больше нет необходимости декларировать валютные ценности заграницей.

Но не без «ложки дегтя»

Если листать новый законопроект, то вы там не найдете ни одной запретительной меры. Но это не означает, что их совсем не будет. Ведь если НБУ посчитает нужным, то он самостоятельно может инициировать ограничения. Ревизорами в таком случае будет Совет по финансовой стабильности, в который входят представители Нацбанка, Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). После этого именно Совет должен порекомендовать Нацбанку ввести новые ограничения.

Еще один минус – время. Несмотря на то, что закон реально хорош, но есть стадии законодательного процесса, которые устанавливают временные рамки – а это полгода, и то, если все стадии пройдут, как по маслу. Более того, на первом этапе будут сняты лишь некоторые ограничения. Поэтому остается только ждать.

В целом закон действительно нужен, ведь за 25 лет столько всего успело измениться, нельзя жить по старым правилам, которые диктовали «суровые 90», друзья, уверенно шагаем в будущее!!!