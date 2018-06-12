“Бензиновый кризис” в “ДНР”

Первые недели подконтрольные сепаратистам СМИ полностью замалчивали проблему, игнорируя массовое возмущение жителей “ДНР” на улицах и в социальных сетях. Когда скрывать эту проблему стало невозможно, руководство “ДНР” обвинило в дефиците бензина местных автомобилистов, которые, видите ли, имеют наглость запасаться топливом впрок, а потом начало привычно успокаивать граждан и обещать, что вопрос уже практически решен и трудности с бензином скоро пройдут. Однако пока ситуация существенно не улучшается. Сейчас часть АЗС закрыта, часть отпускает бензин по специальным талонам. В сети жители активно обсуждают, где можно купить бензин, а местные дельцы продают его по заоблачным ценам (доходит даже до 100 рублей за 1 литр). И ситуация в ближайшее время вряд ли существенно улучшится.

Топливные кризисы не новинка для оккупированной части Донбасса. Они случаются регулярно, особенно в весенний период, когда и потребление топлива увеличивается, и часть НПЗ закрывается на реконструкцию. Однако нынешний кризис намного серьезней, он затянулся на больший срок и сильнее ударил по потребителям. Более того, в этот раз он имеет все шансы стать хроническим и сделать жизнь обычных жителей оккупированных территорий вообще несносной.

Сами боевики объясняют проблемы с топливом в “ДНР” подорожанием бензина в России, которое идет последний месяц. Однако местные жители и независимые эксперты уверены, что существует и ряд других причин. Во-первых, еще в начале 2015 года Украина запретила поставки топлива на оккупированные территории. С тех пор в “ДНР” бензин поступает только с РФ. Поставки осуществляются централизованно и курируются руководством “ДНР”. Так, единым поставщиком топлива в “ДНР” является “Республиканская топливная компания”, которая подконтрольна главе “ДНР” Александру Захарченко и министру налогов и сборов Александру Тимофееву. И если раньше можно было закупить недостающий объем топлива у поставщиков из Литвы или Беларуси, то сейчас, в случае проблем с топливом в самой России, рынок “ДНР” россияне обслуживают по остаточному принципу. Кроме того, существует еще и фактор рисковых поставок. За торговлю с “ДНР” можно попасть под санкции Украины, которая является важным рынком для российских топливных компаний. Поэтому российские компании не спешат наращивать объемы поставок в непризнанные “республики” Донбасса.

Во-вторых, весьма вероятно, что руководство “ДНР” хочет придержать топливо, чтобы попозже продать его уже по новым, завешенным ценам. В силу того, что контроль над поставками топлива в “ДНР” полностью сосредоточен в руках Захарченко и Тимофеева, они могут неплохо заработать на “бензиновом кризисе”. А в-третьих, не исключен и политический подтекст. В последнее время в “ДНР” все активно обсуждают замену российского куратора “Л/ДНР”. Вместо Владислава Суркова куратором “Л/ДНР” вскоре может стать новый человек, который, вероятно, поменяет и всю верхушку “ДНР”, как прошлой осенью это было сделано в “ЛНР”. А для того, чтобы процесс смещения Захарченко прошел быстро и безболезненно, российское руководство может спровоцировать народные волнения в “ДНР” используя, в частности, этот самый “бензиновый кризис”. В пользу этой версии свидетельствует и то, что в “ЛНР”, которая также получает топливо исключительно из России, проблем с бензином пока нет.

Как бы там ни было, существенное улучшение ситуации с топливом в “ДНР” в ближайшее время не предвидится. Ведь даже если властям “республики” и удастся на время ликвидировать дефицит или сбить цены на бензин, все равно системного решения проблемы в обозримом будущем не будет. Ведь “серые схемы” закупки топлива в РФ, монопольный контроль главарей сепаратистов над его поставками и ценой в “ДНР”, вечная политическая чехарда в руководстве «республики» и международная изоляция никуда не денутся, и, соответственно, будут постоянно провоцировать дефицит топлива и рост цен на него. А потому жители оккупированного Донбасса будут страдать в километровых очередях и платить в три дорога за бензин до тех пор, пока эта оккупация не завершится.