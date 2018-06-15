Санкции против России окажут гораздо более негативное действие, чем предполагается сейчас…

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Прогнозы экономистов и аналитиков не отражают всей картины того, как санкции «Загнивающего» Запада против Российской Федерации скажутся на экономическом развитии страны.

И вот именно по этому поводу я сегодня хотел бы порассуждать…

Итого США снова готовятся ввести очередные санкции в отношении России, ожидается, что нижняя палата американского Конгресса проголосует за соответствующий законопроект во вторник, 25 июня. Ранее этот документ уже одобрил Сенат. Пока непонятно, подпишет ли решение президент США Дональд Трамп, но пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что он поддерживает новый санкционный пакет.

Но ведь это еще не конец. Несмотря даже на то что сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу, никто не собирается отменять ни один из пунктов из санкционного списка.

Введение санкций вопреки заявлениям российских политиков оказывает влияние на экономику РФ, и это влияние — достаточно негативное. Кризис в экономике РФ подтверждается макропоказателями. Рост ВВП в 2014 году составил всего 0,7% при изначальном прогнозе 2,5%. В 2015 году российская экономика рухнула сразу на 3%. В 2016 году ВВП продолжил падение — на 0,2%.

Санкции также спровоцировали колоссальный отток капитала из РФ — в 2014 году он составил $153 млрд, в 2015-м — $57,5 млрд, в 2016-м — $15,4 млрд. «Санкционный режим заставляет международный инвестиционный капитал очень сильно нервничать. В случае жестких санкций происходит бегство внутреннего капитала и колоссальный отток зарубежного капитала», — сказал в комментарии «Апострофу» российский финансист Слава Рабинович.

Из-за санкций сокращается экономическое сотрудничество РФ с другими странами. Так, в 2015 году товарооборот между Россией и ЕС обвалился на 40%. Сотрудничество с Украиной также идет на убыль — за три года «торговых войн» товарооборот между странами упал в пять раз.