Больная COVID-19 жена заммэра Ирпеня умерла после родов

Алексей Титофф Жизнь столицы 11:27, 25.09.2020 Обновлено: 12:19, 25.09.2020

В Германии от осложнений коронавируса (COVID-19) умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина – Наталья.

Женщина скончалась в немецкой клинике в возрасте 34 лет, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что Маркушина заразилась вирусом, когда была на последнем месяце беременности. В клинику ее привезли уже в тяжелом состоянии. Она родила сына Марка, и здоровье малыша сейчас удовлетворительное.

Однако после родов Маркушиной стало хуже. Ее перевели на аппарат искусственного дыхания. Спустя три недели без сознания женщину госпитализировали в клинику в Германии. Спустя 10 дней, в ночь на 24 сентября она скончалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области от коронавируса скончалась 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.

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