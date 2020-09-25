Больная COVID-19 жена заммэра Ирпеня умерла после родов

В Германии от осложнений коронавируса (COVID-19) умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина – Наталья.

Женщина скончалась в немецкой клинике в возрасте 34 лет, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что Маркушина заразилась вирусом, когда была на последнем месяце беременности. В клинику ее привезли уже в тяжелом состоянии. Она родила сына Марка и здоровье малыша сейчас удовлетворительное.

Однако после родов Маркушиной стало хуже, и ее перевели на аппарат искусственного дыхания. Спустя три недели без сознания госпитализировали в клинику в Германии. Спустя 10 дней, в ночь на 24 сентября она скончалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области от коронавируса скончалась 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.

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