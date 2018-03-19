Киевляне назвали главную причину ДТП

В конце прошлого года участники ГО «Центр розвитку міста» провели в Киеве социологическое исследование в рамках проекта «Безпечні дороги» Узнали мнение 5 000 киевлян (поровну пешеходов и водителей), относительно причин, побуждающих их нарушать правила дорожного движения. На основе результатов была создана карта с 248 самых опасных пешеходных переходов в городе.

Никто не застрахован от ДТП: ни водитель, ни пешеход, ни велосипедист. Статистика показывает ужасные цифры ДТП с потерпевшими, среди которых есть дети. Для понимания ситуации: в течение предыдущего года в Киеве произошло более 35 тысяч ДТП, каждая четвертая авария зафиксирована в столице. Вступая на зебру, пешеход считает себя защищенным. На практике – она ничего не гарантирует. Из недавних трагичных новостей – на пешеходном переходе в Соломенском районе водитель сбил двух девочек, а ранее на том же переходе погибла женщина. Причины – плохая разметка, еле-еле видно почти стертые полосы, и отсутствие соответственного освещения в вечернее время. Эти страшные события говорят о том, что пешеходные переходы нужно модернизировать. Только так можно обезопасить наших близких. К сожалению, мы вспоминаем о безопасности, когда случаются трагедии.

Проект «Безпека на дорогах»

Для того, чтобы понять, почему люди нарушают правила дорожного движения, участники ГО провели социологический опрос во всех районах города. Самый распространенный ответ: несовершенство дорожной инфраструктуры. Дороги элементарно не адаптированы для пешеходов – не хватает переходов, в плохом состоянии разметка, едва намеченные «зебры».

Также многие отметили необходимость усилить ответственность граждан путем размещения по городу камер, штрафов и активизации работы полиции, и проводить просветительские мероприятия среди населения.

Кажется, у нас город здоровых и молодых. Людей с ограниченными возможностями не так и часто встретишь на дороге. Дело в том, что в городе игнорируются права и нужды людей. Яркий пример – неудобные подземные пешеходные переходы. Как людям с ограниченными возможностями и пожилым спускаться и подниматься? Помню простой, но гениальный ответ одного из респондентов: «Мы все родились пешеходами, но сейчас дороги сделаны для автомобилистов. Прогрессивные страны, наоборот, пытаются отказываться от автомобилей, сужают полосы на дорогах, делают только наземные переходы, - то есть возвращают дороги людям».

Почему эта тема так важна для меня? Во-первых, у меня две дочки, младшая ходит в садик, старшая – школьница. Пока они с мамой, но еще пару лет – и они станут самостоятельными учасниками дорожного движения. Во-вторых, 13 лет работаю преподавателем физкультуры в школе. Тема здоровья и безопасности детей для меня центральная. И то, что я вижу на дорогах пугает, как отца и как учителя, потому что не бывает чужих детей.

Когда мы начинали делать первые шаги по реализации проекта «Безпеки на дорогах», никто не подозревал, что о результатах наших исследований будут говорить известные СМИ. Наша тема привлекла очень большое внимание по простой причине – она неимоверно актуальна!

Благодаря опросу, который мы провели, как среди пешеходов, так и водителей, нам удалось выявить 248 проблемных участков. Радует тот факт, что мы были услышаны, и сейчас мы можем видеть реакцию местных властей на наши действия. В начале года местные власти поддержали наше исследование и включили в свой план работ предложенные нами «горячие точки». Уже сейчас мы можем видеть результат – на отмеченных нами участках установлены десятки сфетофоров, запущена новая система безопасности на дорогах.

Да, до реального решения этой проблемы ещё очень далеко. Нам всем предстоит много работы. Но первые, самые сложные, шаги уже сделаны. Мы смогли сдвинуть бюрократическую машину и заставили ее реагировать на запросы людей.