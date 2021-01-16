Apple изменит дизайн iMac впервые с 2012 года

Компания Apple в 2021 году впервые с 2012-го обновит линейку своих компьютеров iMac.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, до конца года "яблочники" покажут две версии iMac под кодовыми названиями J456 и J457, которые станут заменой 21,5- и 27-дюймовым моделям.

Так? Apple намерена сделать тоньше черные рамки вокруг экрана и приблизить их к монитору Apple Pro Display XDR. Кроме того, у новых iMac будет плоская задняя часть в отличие от изогнутой задней части у нынешних моделей.

Отмечается, что новые iMac выпустят в рамках радикального пересмотра линейки персональных компьютеров Apple. Например, в компании уже переходят с чипов Intel на свои собственные процессоры Apple Silicon.

В самой компании изменения о iMac не комментировали.

Напомним, что Apple представила новый MacBook Air, который построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1). Позже были названы цены на новые MacBook в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, инсайдер назвал дату анонса нового устройства от Apple.