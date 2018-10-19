"Колумбайн" по-Керченски: кто заказчик теракта в Крымском колледже?

«Был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и неистово увлекался маньяками. Вдобавок, очень ненавидел техникум из-за злых преподов и тонко намекал, что отомстит им. При этом он никогда не отличался агрессией, а на занятиях был ниже травы и тише воды», – так отзываются о студенте 4 курса Керченского колледжа Владиславе Рослякове его знакомые.

Вероятней всего, вдохновившись страшными событиями в школе «Колумбайн», 18-летний Владислав Росляков, вооружившись ружьем и самодельной взрывчаткой, отправился в Керченский политехнический колледж. Сначала Росляков взорвал в столовой колледжа самодельное взрывное устройство, а потом открыл огонь из ружья. В результате, 20 погибших и около 50 раненых. После этого, сам же Росляков был найден мёртвым на втором этаже колледжа, совершив самострел.

О мотивах кровавого похода в Керченский колледж Владислава Рослякова можно говорить очень много, так как версий на данный момент уйма.

Очевидно, что подросток увлекался маньяками и особо не стеснялся того, публикуя у себя на странице в VK посты с информацией подобного характера. Впрочем, сейчас в его профиле ничего интересного вы не найдете, спецслужбы сработали очень оперативно. Согласитесь, типичная история маньяка. Людям с подобными склонностями свойственна флегматичность, но до определенного момента.

Мне кажется, стоить копнуть глубже и раскинуть несколько глобальней, нежели на эту ситуацию смотрят все наши представители СМИ. Отсылку стоит сделать, как по мне, в сторону тех, кто держит в руках механизм управления нашим государством и конкретно Крымским полуостровом, ведь там уж больно велика почва для просто тонны камней в их огород.

Согласитесь, страх – не самая ли эффективная технология управления. Надеяться на то, что Крым обойдет судьба домов Буйнакска, Гурьянова-Каширки, Волгодонска, Беслана, аэропорта Домодедово и торгового центра «Зимняя вишня» определенно не стоило. В наше время почти ничего не происходит просто так, а если случается, значит это кому-то нужно.

Официальный повод очередной трагедии может быть любой: несчастная любовь, смерть любимого питомца, маниакальные склонности или просто террор потому что, мол, это ислам, понимаете ли, агрессивная религия. Не важно, где и как произойдет очередной теракт – это новые возможности для власти. Взорванные дома одобрили вторую чеченскую войну, Беслан помог закрыть глаза на абсолютно бесполезные траты миллиардов на заборы, камеры и охрану школ и не только школ. Под предлогом «Зимней вишни» с владельцев больших и маленьких ТЦ со всей необъятной территории РФ собрали огромные деньги или же попросту «отжали» их бизнес с «благими» намерениями. Какие там человеческие жизни, когда речь идёт о миллионах? Так и в этом случае. Правда, я имею две версии, которые побудили данный кровавый теракт в Керченском политехническом колледже.

Видео находится тут -

Типичная подача информации наших СМИ в необходимом соусе. Приятного просмотра!

Первая. Как всем (надеюсь хотя-бы многим) известно, что сейчас происходит с Ингушетией. По всей видимости, со временем правительство нашей необъятной Родины приняло решение, что больно невыгодно иметь такой субъект федерации, как Республика Ингушетия и недолго думая в верхах запустили процесс передачи части территории Ингушетии во владения Чечни и не самого ли доверенного человека Путина Рамзана Кадырова. Сейчас передали часть территории, а вскоре передадут и всю, просто если сразу, то очень «палевно» будет. Кто бы, что не говорил, но это очень резонансное дело, которое вызвало, мягко говоря, неописуемое возмущение у российских граждан, ведь такого рода самодеятельность – очень отважный и грязный поступок. А как это выглядит по отношению к самим ингушам, и говорить, думаю, не надо, да? И вот именно на фоне этого всего появляется подросток, который приходит с оружием к себе в колледж и расстреливает своих сверстников. Да об этом мгновенно заговорила вся страна. Чем не отвод глаз? Гляди, на днях вообще сообразят полную ликвидацию Ингушетии. Под шумок, как говорится.

Вторая. Крым. По-моему, упоминая само название недавно примкнувшего к нам полуострова уже на ум приходит много чего резонансного. Восстановили историческую справедливость – браво! Но вот попраздновав месяц-второй это возвращение, жизнь в Крыму так и не наладилась, ведь такой регион всё никак не получается поставить в обыденное стойло, постоянно что-то вылезет. Эти крымчане все время что-то пишут, записывают видео, недовольны то ценами, то местной властью, то понаехавшими, в общем, такие вот неблагодарные твари. Вся страна на этот Крым своими пенсиями сбросилась, под санкции попала, а они, бездельники, все ворчат и ворчат. Всё им не так. Наверное, во всём виноваты управленцы полуостровом и ворье. Это они во всем виноваты. Вот сейчас снимем Аксёнова и наступит счастье. Эта тема, последние полгода, номер один в крымских группах. Трендсеттеры там россияне, но многие крымчане с радостью ведутся на эту морковкину ботву. И действительно они уверены, что вот нужно только заменить вороватых дурачков местных, на умных-честных приехавших из Магадана или Пензы, и Крым расцветет, а его жители станут богатыми, здоровыми и счастливыми. Всё верно? В этом же причина всех тягот в Крыму, так же? А для проукраинских крымчан и тех украинцев, кто по-прежнему посещает Крым, ситуация значительно усложнилась. Вероятно, въезд-выезд на полуостров будет очень сильно усложнен, провокации и аресты не заставят себя ждать. Обычно теракты очень сильно разделяют время на «до» и «после». И если «до» у многих сохранялась еще иллюзия «какая разница где жить», то теперь иллюзия развеяна - в украинском Крыму не было терактов. А вот в Крыму «после» теперь будет все по-другому. Я более чем уверен. Население полуострова и так очень специфическое в сравнении с жителями, скажем так, материковой России. Ну а тот факт, что по трупам детей и людей идут вехи российской политики, остается таким же крепким фактом, как и раньше.

Такие вот дела, друзья. Повторюсь, можно много говорить про официальные мотивы содеянного крымским подростком, который совершил неописуемо страшный «подвиг». Но когда вы начнете разбираться в ситуациях несколько глубже того, что говорят нам СМИ, увидите тенденцию, которую немного выше я пытался вам описать. Кстати, также обратите внимание, как ловко наши спецслужбы и журналисты переквалифицировали дело с «теракта» в «убийство одного или нескольких лиц», потому что сам Владислав Росляков проживал в Керчи, имел четкую пророссийскую позицию, поддерживал политику Путина и государственные гибриды «ДНР» и «ЛНР». Соответственно, как же человек, который является ярким примером «правильного» гражданина России может быть террористом? Чушь собачья. Именно так нам объяснили, почему это не теракт. А вообще-то, на секундочку, какой может быть терроризм в России при живом то Путине? Абсурд! Ещё бы, ведь если мы будем называть вещи своими именами и что кровавая бойня в Керченском колледже это самый, что ни есть теракт – рейтинги Владимира Владимировича мгновенно и значительно упадут. Добавить нечего, выводы делайте сами.

И ещё такая себе ирония судьбы напоследок. Мать того самого Владислава Рослякова буквально через несколько часов после произошедшего забрали на следственные действия прямо с работы, где она помогала раненым, пострадавшим во время атаки её сына на Керченский колледж. На самом деле, очень прискорбно и до мурашек мрачно, а представьте, каково матери этого подростка…

Мои самые искренние соболезнования крымчанам, которые потеряли вчера своих родных, близких в этой кошмарной трагедии. R.I.P.