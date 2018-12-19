ТОП способов объяснить подростку ценность диплома

К окончанию школы практически все старшеклассники переживают период полного охлаждения к учебному процессу. Даже те, кто все время старательно грызли гранит науки в какой-то момент испытывают полнейшее опустошение и понимают, что они просто "перегорели".

Во-первых, сказывается накопившаяся за годы учебы усталость. Во-вторых, постоянные разговоры о предстоящих тестах и поступлении в вуз - это сильнейший стресс для подростка, а жить в постоянном напряжении сложно даже взрослым, не говоря уже о детях. Ну и наконец, не стоит забывать, что 16-17 лет - это тот возраст, когда подростки переживают гормональный взрыв, а это далеко не всегда и не у всех проходит легко.

Тем не менее нужно как-то окончить школу, получить более или менее приемлемый аттестат, сдать тесты и поступить в вуз. Как мотивировать подростка учиться, если он всячески пытается показать вам, что ему это не нужно?

Пример конкретного человека

Самый простой и действенный способ - пример состоявшегося человека, которого знает ваш ребенок. Вот, пожалуйста, посмотри на Ивана Ивановича. У него своя фирма, он - состоятельный человек. Не будь у него образования, где бы он сейчас был? Просто как пример это конечно не сработает. Но если ребенок знает этого человека лично и имеет возможность расспросить его о том, как он начинал с нуля и как поднимал свой бизнес, это может его мотивировать.

Четкий перспективный план

Постарайтесь вместе с подростком составить четкий мотивационный план: он получает аттестат, поступает в вуз, через 10 лет открывает свою компанию или уезжает работать заграницу, еще через пять лет заключает брак, покупает собственное жилье и т.д. План может быть какой угодно, с любыми деталями и уточнениями, главное условие - он должен быть позитивным. Ребенок должен видеть перспективы от того, что он будет старательно учиться.

Ни в коем случае нельзя составлять негативный план, идя от обратного. Если пытаться убедить подростка учиться, так как в противном случае его отчислят из института и придется идти в армию - это ровным счетом ничего не даст.

Практически все подростки свято уверены, что как бы родители не утомляли своими нравоучениями, в случае серьезных проблем они сделают все, чтобы помочь своим непутевым чадам. А это значит, что родители решат вопрос и с отчислением из института. Но при этом даже самый глупый подросток прекрасно понимает, что родители не смогут за него поступить в зарубежный вуз, они не смогут за него открыть фирму и они не смогут за него добиться права на прохождение стажировки за границей.

Правильный режим

Основная проблема старшеклассников - бесконечная гонка. Пытаясь помочь подросткам получить хороший аттестат, родители бросаются из одной крайности в другую: школьники занимаются одновременно с несколькими репетиторами, посещают курсы по подготовке к ЕГЭ, ходят на школьные факультативы и при этом еще успевают отдельно заниматься со школьными учителями. Ничего удивительного, что при таком ритме жизни уже к середине 11-го класса 80% будущих выпускников попросту "перегорают" и теряют всяческий интерес и к учебе и тем перспективам, которые она перед ними открывает.

Единственный выход из этой ситуации - разумный подход к распределению нагрузки. Занятия должны быть строго дозированными. Подросток не может выучить все и сразу и уж тем более не может все понять и запомнить. Опять-таки, не стоит забывать, что в 16-17 лет мы имеем дело не со взрослыми людьми, а с детьми.

Дайте возможность выбора

Дайте подростку возможность самому выбрать специальность, которой он хочет заниматься и определиться с вузом, в который он будет поступать. Не навязывайте ему свои взгляды на будущее и не давите. Безусловно, вы можете высказать свое мнение, вы можете согласиться или не согласиться с его выбором, но это должен быть его выбор, а не ваш. Время, когда вы должны были выбирать специальность и вуз закончилось в тот момент, когда вы получали ваш школьный аттестат, сейчас время вашего ребенка.