ТОП специальностей, для которых нужен наивысший балл

Приближающая вступительная компания - это серьезнейший стресс для выпускников. Бесконечные занятия с репетиторами, факультативы, курсы, уроки, домашние занятия, дополнительные лекции, семинары и т.д. Все это делается с одной единственной целью - окончить школу с максимально хорошим аттестатом и поступить в выбранный вуз.

Разумеется, при выборе вуза и школьники, и их родители отталкиваются от способностей и предпочтений абитуриента. Однако, справедливости ради нужно признать, что далеко не последнюю роль играет проходной балл на который рассчитывает выпускник. Порой родители выбирают чаду вузы по остаточному принципу: сначала те, которые находятся в приоритете, а потом - те, в которые он сможет поступить, если наберет не очень высокий балл.

Итак, для каких специальностей в 2018 году потребовался наивысший балл:

Стоматология

В прошлом году, чтобы поступить на отделение "Стоматология" нужно было набрать 193, 494 балла.

Международное право

Чтобы поступить на отделение "Международное право" выпускник должен был набрать 193,350 бала.

Международные отношения и коммуникации

Отделение "Международные отношения" открывало свои двери для выпускников, которые набрали 192,066 балла.

Менеджмент

Чтобы поступить на отделение "Менеджмент" школьники должны были набрать 188,598 балла.

Международные экономические отношения

Чтобы поступить на отделение "Международные экономические отношения" выпускник должен был набрать 186,711 балла.

Журналистика

Чтобы поступить на отделение "Журналистика" школьникам пришлось набрать 186,252 балла.

Политология

Будущим политологам пришлось набрать 186,050 балла.

История и археология

Будущим историкам и археологам пришлось набрать 184,550 балла.

Фармация

Желающие заниматься фармацией должны были набрать 183,391 балл.

Культурология

Чтобы заниматься культурологией выпускникам пришлось набрать 184,288 балла.

Безусловно, эта вступительная компания может отличаться от прошлогодней, однако этот список поможет вам понять общую динамику и сориентироваться на какую специальность может ориентироваться ваш ребенок и какой балл ему может понадобиться для поступления в выбранный вуз.

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