ТОП советов для будущих студентов

Так или иначе, все выпускники мечтают стать студентами престижных вузов. Одни хотят поступить в вуз, чтобы получить хорошее образование, другие - чтобы в итоге найти свое место в социуме и сделать карьеру, третьи - просто потому, что высшее образование - это не прихоть, а необходимость. Чем бы не руководствовался ваш ребенок при выборе своего будущего вуза, есть некоторые моменты, которые одинаково важны абсолютно для всех будущих студентов.

Итак, что поможет будущим студентам:

Найдите "свой" факультет

Прежде, чем бездумно подавать документы ориентируясь исключительно на престижность той или иной специальности или отталкиваясь от проходного балла, дайте ребенку возможность самому выбрать, чем бы он хотел заниматься в будущем. Если будущий студент сможет найти "свой" факультет, на котором ему действительно будет интересно учиться, у него не только не будет в дальнейшем проблем со сдачей сессии, но и не будет проблем с будущей карьерой.

Никакой зубрежки

Постарайтесь уйти от традиционной зубрежки. Психологи уже не раз доказывали, что зазубривание информации без понимания ее сути - это пустая трата сил и времени. Материал нужно не зубрить, а понимать. Если предмет слишком сложный и ребенок в принципе не сможет освоить его своими силами - родителям придется задуматься о поиске репетитора или подготовительных курсов. Безусловно, такие услуги потребуют дополнительных трат, но это куда эффективнее, чем зазубривание материала без его понимания.

Конспект, а не гаджет

На подготовительных курсах, во время занятий с репетиторами и даже во время лекций подросток должен вести конспекты от руки, а не пользоваться для этого гаджетами. Дело в том, что как утверждают психологи, у подростков очень развита зрительная память. Если школьник напишет от руки лекцию, он запомнит ее гораздо лучше, чем если он напечатает этот же материал на планшете.

Научитесь делить работу

Выпускникам придется научиться разумно подходить к своей учебе и поставленным задачам. Видя вал того, что нужно написать, выучить и решить школьники порой просто не знают с какой стороны подойти ко всему этому и у многих банально опускаются руки. Самое главное в этой ситуации - не паниковать, а научиться разумно распределять свои силы и делить большой объем работы на этапы в зависимости от срочности выполнения того или иного задания.

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