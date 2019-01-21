ТОП продуктов, которые стоит давать ребенку в школу

Все мы привыкли к тому, что традиционный перекус, который ребенок должен взять в школу - это бутерброд и яблоко. Если в доме есть мандаринка, то это вообще праздник. Правда, мандаринка будет пахнуть на весь класс и все будут просить отломить им пару долек, поэтому яблоко в этом плане гораздо удобнее.

Мы носили с собой в школы бутерброды, наши дети носят такие же или примерно такие же бутерброды. Но можно ли разнообразить детское меню и, наконец, как подобрать наиболее правильные продукты для школьного перекуса?

Итак, какие продукты стоит давать ребенку в школу?

Бутерброд

Разумеется, от классики мы никуда не уйдем. Однако, постарайтесь с умом подбирать продукты для бутерброда. Это не должна быть копченая ли полукопченая колбаса, которая будет пахнуть на весь класс. Для школьного бутерброда лучше использовать цельнозерновой хлеб, отваренную куриную грудку или сыр. Также будет неплохо добавить листья салата или нарезанные огурцы.

Овощи

Дайте ребенку с собой судочек с уже помытыми и порезанными овощами, которые он любит, Это может быть сладкая морковь, несколько огурцов, помидор. Такой перекус не даст ребенку ненужные калории, однако поможет ему утолить голод и у ребенка не будет потребности бежать в школьную столовую за очередной булкой или пиццей сомнительного качества.

Фрукты

Что касается фруктов, то ни в коем случае не кладите их в портфель в кульке или пакете. Фрукты сами по себе достаточно мягкие, и в школьном портфеле они быстро превратятся в яркое месиво испортив ребенку и книжки, и тетрадки. Поэтому фрукты можно класть только в судочек. Это могут быть любые фрукты, которые любит ребенок, начиная от пригоршни малины и заканчивая земляникой или персиками. Все зависит от сезона и вкусовых предпочтений школьника. Главное условие - фрукты должны быть хорошо вымыты и упакованы в посуду, которая не позволит им помяться и потечь в портфеле.

Питье

Не стоит давать ребенку в школу компот. Дело в том, что без холодильника компот может достаточно быстро скиснуть, а если ребенок не сразу это поймет и выпьет хотя бы полбутылочки, он рискует заработать отравление. Самый простой вариант - кипяченая вода с добавленным в нее лимоном. Также можно дать ребенку с собой минеральную воду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!