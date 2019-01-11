ТОП признаков того, что над ребенком издеваются в школе

Травля в школе - это одна из самых серьезных проблем современности. Как правило, мало кто никогда не сталкивался с этой проблемой на собственном опыте. В основном же школьники делятся на две группы: на тех, кто издевается и на тех, над кем издеваются.

Однако, если со сложными подростками все понятно, то как быть с тихими спокойными детьми над которыми издеваются в школе, а они не просят родителей о помощи, боясь, что вмешательство взрослых лишь усугубит проблему?

Как вовремя заметить, что ребенку нужна помощь?

Синяки

Безусловно, никто из родителей не будет заставлять старшеклассника раздеваться до трусов и буквально с увеличительным стеклом в руках внимательно осматривать его на предмет наличия синяков и ссадин. Тем не менее, внимательно присмотритесь к ребенку. Так или иначе вы увидите его в майке или футболке, перед сном вы вполне можете увидеть парня в одних трусах, а девушку в пижамных шортах. Если на теле ребенка есть синяки - вы их заметите.

Зачастую подростки стараются спрятать синяки от родителей. Девушки маскируют синяки на шее, пытаясь прикрыть их длинными волосами. Синяки на руках прячут под длинными рукавами свитеров, а синяки на ногах - под брюками из которых подростки не вылезают пока синяки полностью не сойдут. Причем погода и время суток в этот момент для них теряют всякое значение. Если ваш ребенок резко изменил свои предпочтения в одежде и стал буквально прятаться в какие-то странные балахоны, несмотря на жару - это тревожный знак и стоит повнимательнее к нему присмотреться.

Апатия

Подросток, которого травят в школе становится запуганным, но самое главное - у него появляется апатия к жизни. Полнейшее безразличие к происходящему и самооценка, которая опускается все ниже и ниже. Ребенок начинает искать все возможные способы, чтобы не идти в школу, начиная от плохого самочувствия и заканчивая банальными прогулами. Но самое главное, ребенок, которого травят в школе не будет прогуливать уроки с друзьями. Он попросту дождется пока вы уйдете на работу и останется дома, просто боясь выйти из безопасной зоны.

Теряет вещи и вечно голодный

Если ваш ребенок вдруг начал постоянно что-то терять в школе - обратите на это внимание. Как бы мы не сетовали на детскую невнимательность, подростки весьма дорожат своими гаджетами. Если у вашего ребенка в течение месяца неожиданно пропадут смартфон, планшет, часы или еще что-то - не верьте в сказку о том, что все это было потеряно, забыто или разбито и тут же выброшено.

Еще один важный симптом - аппетит, с которым ребенок приходит из школы. Если вы даете ему деньги на обеды в школе, а он, придя, домой набрасывается на еду буквально с волчьим аппетитом, возникает логичный вопрос: почему он не обедал в школе и куда были потрачены выданные вами деньги?