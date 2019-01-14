ТОП причин, почему школьникам нельзя курить

Кто из родителей, узнав о том, что ребенок начал курить, не пытался объяснить резко повзрослевшему чаду, что курение - это вредно. Первая сигарета, найденная в кармане школьника, в масштабе одной семьи равносильна всемирному потопу или ядерной войне. Как правило, новость о том, что чадо начало курить вызывает сильнейший стресс у всех взрослых членов семьи. Затем следует грандиозный скандал с участием ребенка и после очередного хлопанья дверью, родители, слегка поостыв, собираются на семейный совет, чтобы решить, как спасать ребенка.

Для начала, нужно понимать, что далеко не все подростки, попробовавшие сигарету, действительно втягиваются и становятся заядлыми курильщиками. Многие пробуют просто из любопытства или чтобы не выделяться из толпы. Но если ребенок действительно втянулся и начал курить, кричать бесполезно, впрочем как и резко ограничивать выдачу карманных денег. Если подростку нужны деньги на сигареты - он все равно найдет их. Начнет воровать, перестанет тратить деньги на обеды, продаст старый смартфон. На самом деле у подростков есть множество способов найти деньги на курево. В конце концов всегда есть добрый десяток друзей, готовых помочь в надежде, что когда родители возьмутся за них, им тоже помогут.

Прежде, чем скандалить, попытайтесь просто поговорить с подростком и объяснить ему, почему вы против того, чтобы он курил.

Итак, почему школьникам нельзя курить:

Умственные способности

В подростковом возрасте курение очень сильно влияет на умственные способности и на физическое развитие организма в целом. Если подростку наплевать на оценки в аттестате, то возможно перспектива выглядеть хуже сверстников все же заставит его задуматься над тем, стоит ли выкуренная сигарета таких жертв.

Легкие

Легкие подростка более подвержены вредному влиянию никотина, нежели легкие взрослого человека. Одна и та же доза никотина на взрослого и на подростка действует совершенно по разному и если несколько сигарет, выкуренных подряд крайне вредны для взрослого человека, то переоценить их вред для неокрепшего подросткового организма крайне сложно.

Психика

Подростковый возраст сам по себе - достаточно непростой период в жизни любого человека. Гормональное созревание, постоянный стресс в связи с окончанием школы и необходимостью поступать в вуз - это очень сложное испытание, через которое приходится проходить подросткам. И без того остро на все реагирующая детская психика, под влиянием никотина становится еще более уязвимой к любым раздражителям. В результате подросток становится боле раздражительным, нервным, ему сложнее учиться и воспринимать любую новую информацию.

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