ТОП причин, почему ребенок должен уметь работать в команде

В наших школах командная работа над проектами - явление достаточно редкое. Как правило, учителя предпочитают индивидуальную работу над заданиями, а не групповую. Позиция учителей в этом случае проста и понятна: на экзамене школьнику придется думать самостоятельно, вот пусть сейчас и начинает учиться работать сам, а не надеяться на одноклассников. Так-то оно так, но как показывает практика, работа в группе имеет свои неоспоримые плюсы.

Итак, почему важно научить ребенка работать в группе:

Готовность к компромиссу

В первую очередь работа в группе учит школьников искать компромисс и идти на определенные уступки. Кроме того, работа в группе - это способ социализироваться. Школьник озвучивает свое видение выполнения того или иного задания и даже будучи абсолютно уверенным в том, что его решение правильное, он выслушает решение товарища и вместе они выберут наиболее оптимальный вариант. Это также учит школьников работать на один результат при совершенно разных подходах к выполнению задания.

Эффективность

Как показывает практика, групповое выполнение заданий повышает качество работы в несколько раз. Вместе работая над тем или иным проектом школьники сводят до минимума количество ошибок. Здесь срабатывает эффект "замыленного" глаза. Дело в том, что долго работая с одним и тем же материалом человек сталкивается с тем, что у него так сказать "замыливается" глаз и он уже просто не замечает свои собственные ошибки. Однако, если этот же текст прочтет другой человек, он сразу же увидит все ошибки. Именно поэтому групповая работа над проектами сводит количество ошибок до минимума.

Развитие логики

Совместный поиск оптимального решения не только сблизит школьников, но и поможет им развить логику. Так или иначе размышляя над тем, как именно нужно выполнить проект, школьники сами того не замечая будут рассматривать разные варианты и методом исключения остановятся на наиболее подходящем.