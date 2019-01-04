ТОП причин для того, чтобы купить ребенку ГДЗ

К ГДЗ можно относиться по-разному. Ретрограды до хрипа и боли в горле утверждают, что ГДЗ - это самая обыкновенная шпаргалка и ничего кроме проблем с учебой эта книга ребенку не сулит. Более продвинутые родители исходят из того, что они с утра до вечера на работе, следовательно, ребенку приходится заниматься самостоятельно. В этом случае ГДЗ - идеальный вариант для самоконтроля.

Итак, почему все же стоит купить ребенку ГДЗ:

Самоконтроль

Основное преимущество ГДЗ - возможность самоконтроля. Имея под рукой книгу с правильным ответом ребенку не придется ждать до позднего вечера прихода родителей с работы или еще хуже, идти в школу с неправильно выполненным заданием. Сверив полученный ответ с тем, который дается в ГДЗ, школьник будет знать правильно он выполнил задание или нет, следовательно, он сможет избежать очередной двойки.

Повторение

С помощью ГДЗ очень удобно повторить пройденный материал, который уже давно начал стираться из памяти. Для этого достаточно прочесть в учебнике необходимую теорию и решить задания, которые подаются в конце каждого параграфа. Потом при помощи ГДЗ можно сверить правильность ответов и понять, какие темы нужно учить повторно, а с какими полный порядок.

Контрольные работы

ГДЗ - это идеальный помощник при подготовке к контрольным работам. Ребенку достаточно выучить теорию и выполнить все задания из учебника. Если сверив ответы с ГДЗ школьник не найдет ни одной ошибки - можно смело идти на контрольную работу, если же ответы не совпадут - у школьника будет время для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях и подтянуть наиболее проблемные темы.

Безусловно, покупая ребенку ГДЗ вы не можете быть уверены в том, что ваше чадо не начнет лукавить и банально списывать правильные ответы. Однако, ложь достаточно быстро начнет бросаться в глаза.

Как ни крути, но сегодня практически нет ни одного школьника, который не пользовался бы ГДЗ, вопрос в том, как и с какой целью ребенок будет пользоваться этой книгой.