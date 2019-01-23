ТОП преимуществ экстерната

Экстернат, или дистанционное обучение - это то, о чем мечтает каждый второй школьник, наивно полагая, что учиться дома гораздо легче, чем в школе. Но так ли это на самом деле и действительно ли экстернат - это удобнее, чем традиционная форма обучения?

Итак, в чем основные преимущества дистанционного обучения?

Все идет по плану

Основное преимущество дистанционного обучение - отсутствие ненужных телодвижений и суеты. Школьник, который занимается дома не вскакивает в 7 утра и не несется в школу, чтобы просидеть там 7 уроков. Он просыпается немного позже и занимается согласно ранее составленному плану.

Каждому предмету он уделяет столько времени и сил, сколько было запланировано, а не традиционные 45 минут. В результате эффект от таких занятий намного лучший, чем от уроков в обычной школе. Дело в том, что дома ребенок занимается в тишине и его ничего не отвлекает в то время как в школе он на уроке крутится, общается с друзьями, прячется под парту, чтобы его не вызвали к доске и нервно ждет окончания урока.

Самостоятельность

Школьники, которые занимаются дома достаточно быстро становятся самостоятельными. Они умеют правильно распределять время и планировать то, что им нужно сделать. Если школьник знает, что в конце месяца ему нужно будет сдать учителю 10 тем, он никогда не отложит изучение всех материалов на последний день, так как прекрасно понимает, что не сможет все освоить за один день. Так или иначе школьник будет учить предметы ежедневно, уделяя каждой теме то время, которое он запланировал.

Тесты и экзамены

Школьники, учащиеся на экстернате регулярно сдают учителям все темы. Это могут быть контрольные работы, тесты, проверочные работы и т.д. Так или иначе, дети достаточно быстро набивают руку и учатся уверенно себя чувствовать на любой контрольной. Умение взять себя в руки в стрессовой ситуации, сконцентрироваться и не отвлекаться на посторонние моменты - это те навыки, которые в дальнейшем пригодятся ученикам при поступлении в вуз.

Нет рамок

Еще одно несомненное преимущество обучения дистанционно - отсутствие рамок. Школьник, который учится дома практически всегда прибегает к помощи дополнительной литературы. Он смотрит обучающие видео, слушает онлайн-уроки, читает дополнительную литературу и т.д. Иными словами, изучая ту или иную тему он выходит за рамки школьной программы и изучает предмет намного более глубоко, чем это происходило бы в школе.

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