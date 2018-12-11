ТОП полезных гаджетов для первоклашек

К гаджетам можно относиться как угодно. Одни сетуют на то, что дети и так слишком много времени проводят за смартфонами, ноутбуками и планшетами, другие - признают, что сейчас технологи стали неотъемлемой частью современной жизни и от этого уже никуда не деться. Тем не менее, нужно признать, что гаджет гаджету рознь и если уж вы решили порадовать вашего ребенка новой электронной игрушкой, постарайтесь получить от этой ситуации максимум пользы.

Итак, полезные гаджеты для первоклассников

Смарт-часы

Смарт-часы появились у нас относительно недавно. По сути эти часы нужны не для того, чтобы ребенок мог в любой момент узнать который час, а для спокойствия родителей. На часах есть две кнопки для связи со взрослыми. Как правило, туда вносятся телефоны мамы и папы и ребенку достаточно нажать кнопку для связи с кем-то из родителей. Так же есть кнопка экстренной связи. Если ребенок ее нажмет на телефон обоих родителей тут же придет уведомление в виде пятисекундного звукового сообщения от ребенка.

Еще один плюс таких часов в том, что в них встроена карта и родители могут в любой момент увидеть где находится их ребенок, а также могут буквально пошагово отследить весь его маршрут от дома до школы и обратно.

Еще одно несомненное преимущество этого гаджета в том, что в отличие от мобильного телефона его практически невозможно потерять. Разумеется, ребенок может снять часы чтобы дать их посмотреть и померить друзьям, однако, как только он расстегнет ремешок родителям на мобильные телефоны придет сообщение о том, что их чадо сняло с руки часы.

Умный будильник

Относительно недавно на рынке появился необычный бегающий будильник. Суть данного гаджета в том, что будильник начинает звенеть и когда ребенок попытается его выключить, будильник будет убегать от хозяина. Таким образом, ребенку так или иначе придется вылезти из-под одеяла и побегать по комнате за будильником, чтобы выключить, благодаря чему школьник окончательно проснется. Однако, родители должны понимать, что оставлять с вечера такой гаджет на столе крайне небезопасно, так как в утреннем побеге от ребенка он может упасть на пол и разбиться. Поэтому взрослым стоит продумать маршрут умного гаджета и убрать с его пути все, что может его повредить.

Интерактивный глобус

Этот гаджет появился на рынке совсем недавно. По сути это небольшая модель Земли с закачанными данными по природоведению, географии, биологии и т.д. Как только ребенок прикасается указкой к точке на глобусе, начинается повествование об этом месте. Ребенок услышит рассказ о флоре, фауне, природных ресурсах и полезных ископаемых. Информацию родители могут периодически обновлять, удаляя старые данные и заменяя их более новой и сложной информацией. Для этого достаточно синхронизировать глобус с компьютером. Этот гаджет может оказаться достаточно полезным, так как существенно облегчит изучение природоведения, а в дальнейшем и географии.