ТОП основных ошибок в воспитании детей

Как бы мы не любили своих детей, далеко не всегда мы знаем как действовать в той или иной ситуации и почему ребенок вдруг становится неуправляемым. Еще вчера все было хорошо, а сегодня вдруг начался непонятно откуда вдруг взявшийся детский протест. Но так ли уж непонятна природа этого протеста и действительно ли этот протест был неожиданным?

Итак, какие ошибки совершают родители и к чему эти ошибки могут привести:

Давление

Авторитарный способ воспитания - далеко не лучший вариант. Безусловно, какое-то время это будет срабатывать и ребенок будет жить в полной уверенности, что он не имеет права на собственное мнение. Он должен хотеть лишь то, о чем ему скажут родители, однако он не имеет права на собственные мысли и желания. В 10 лет это еще сработает, в 13 - это станет причиной серьезных скандалов, в 16 - это может закончиться уходом ребенка из дома.

Нереализованные желания

Очень часто родители навязывают детям свои собственные желания, которые они не реализовали в детстве. Они хотели кататься на коньках, а у родителей не было денег на новые коньки, хотели учиться играть на пианино, а музыкальная школа была в другом конце города, хотели ходить в походы, но хроническая астма поставила крест на туризме. И вот став родителями они отчаянно пытаются воплотить все эти провалившиеся детские мечты уже для своих собственных детей. Правда, в этом упоительном беге за вчерашней мечтой никто из родителей даже не задумывается о том, что это они, а не их дети мечтали стать велики баскетболистами, пловцами или солистами оперного театра.

Это они, а не их дети не реализовали то, о чем мечтали. В силу бытовых обстоятельств или банального родительского равнодушия они не получили то, чего хотели. Но тогда возникает вопрос - разве заставляя детей реализовывать чужие несбывшиеся мечты они не поступают точно так же как когда-то поступили с ними? Зачем заставлять парня играть в шахматы, только потому что в его возрасте у его отца были хорошие данные и он подавал большие надежды? Но это были надежды отца и они давно упущены.

Кнут и отсутствие кнута вместо пряника

О том, что такое кнут и пряник мы все прекрасно знаем. Наказывая ребенка мы тем самым применяем тактику кнута, поощряя - тактику пряника. Чередуя эти обе тактики можно найти некий баланс и прийти к какому-то общему знаменателю. Однако, нередко родители выходят за рамки здравого смысла и считают, что неотъемлемая часть воспитательного процесса - это исключительно кнут, а вот пряник здесь совсем не обязателен, и отсутствие кнута - это уже пряник.

Кнутом может быть что угодно: упреки в том, что ребенок полностью зависит от родителей финансово, рассказы о том, как его растили и любили в детстве, разговоры о том, что дескать ты нам должен уже потому, что мы тебя родили и т.д. Причин и поводов упрекнуть ребенка, который зависит от родителей абсолютно во всем, более чем предостаточно. Однако, если ребенок будет слышать в свой адрес лишь упреки и не будет получать никакого противовеса в виде пряника, не стоит рассчитывать на то, что он начнет относиться к родителям с теплотой и пониманием. Агрессия еще никогда не порождала любовь и нежность, она порождает лишь агрессию.