ТОП основных ошибок большинства родителей

Как бы мы не любили своих детей, рано или поздно мы испытываем полнейшее опустошение и не знаем, почему ребенок вдруг стал неуправляемым и непослушным. Мы не понимаем откуда берется жестокость и наглость и самое главное - мы не знаем, что со всем этим делать.

К сожалению, нет единой инструкции по воспитанию детей, однако нужно признать, что очень часто из наших детей вырастает именно то, что мы в них закладываем. По сути, зачастую мы пожинаем плоды собственного труда и если мы допускали ошибки при воспитании, то на кого кроме самих себя мы можем пенять?

Итак, какие основные ошибки совершают родители?

Не ругайте при друзьях

Никогда и ни при каких обстоятельствах не вычитывайте ребенка при его друзьях. Он может быть тысячу раз неправ, а ваши эмоции могут зашкаливать, но тем не менее, дождитесь того момента, когда рядом с ребенком не будет его друзей. Вы все равно скажете ему все, что хотели сказать. Если он заслуживает наказания - он будет наказан. Однако, если вы выругаете, а еще хуже - унизите его перед друзьями, вы не только сорвете воспитательный момент, но и рискуете серьезно обидеть ребенка. Если вы не хотите на старости лет услышать от уже взрослого ребенка, пришедшего к вам в гости с внуками, что он всю жизнь помнит детскую обиду - никогда не унижайте своего ребенка перед его друзьями.

Авторитаризм

Порой, боясь разбаловать ребенка родители откровенно перегибают палку не замечая, что уже давно перешагнули грань между строгостью и деспотизмом. В таких семьях, как правило, существует только одно мнение - мнение матери или отца. Ребенок не имеет права шуметь, получать двойки и бездельничать. График ребенка расписан буквально по минутам, причем все секции и дополнительные занятия выбирают родители. Мнение ребенка на этот счет никто не спрашивает и не собирается спрашивать. Такие родители сами решают на какие факультативы ходить их ребенку и в какой вуз поступать. Ребенок всю жизнь живущий под таким дичайшим давлением либо окончательно сломается и будет неспособен адаптироваться во взрослой жизни, либо в подростковом возрасте сорвется и уйдет из дому порвав связь с родителями.

Запугивание

Зачастую дети панически боятся наказания, которого по сути никогда не было, но которое всегда анонсировалось. Ожидание наказания порой страшнее самого наказания. Если вы по десять раз в день повторяете, что если ребенок получит двойку, вы голову ему оторвете, то получив эту самую двойку он либо просто не рискнет принести домой дневник, либо сделает все, чтобы вы о ней просто никогда не узнали. Так или иначе, постоянным давлением вы сами спровоцируете ребенка на ложь.

Не желание выслушать

Кто из родителей не отмахивался от ребенка, желающего как-то объяснить причину того или иного проступка? Да, ребенок совершил что-то плохое, вы его ругаете и намерены наказать. Но если он всхлыпывая и утирая нос пытается что-то вам сказать в свое оправдание - выслушайте его. Может быть вы услышите детский бред, который не вызовет у вас ничего кроме саркастической улыбки, но кто вам сказал, что вы не услышите что-то важное? Что-то такое, что кардинально изменит ваше отношение к поступку ребенка. Молча отвернуться - это самое простое, гораздо сложнее научиться слушать и главное - слышать своего ребенка.