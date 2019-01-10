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ТОП основных ошибок большинства родителей

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Как бы мы не любили своих детей, рано или поздно мы испытываем полнейшее опустошение и не знаем, почему ребенок вдруг стал неуправляемым и непослушным. Мы не понимаем откуда берется жестокость и наглость и самое главное - мы не знаем, что со всем этим делать.

К сожалению, нет единой инструкции по воспитанию детей, однако нужно признать, что очень часто из наших детей вырастает именно то, что мы в них закладываем. По сути, зачастую мы пожинаем плоды собственного труда и если мы допускали ошибки при воспитании, то на кого кроме самих себя мы можем пенять?

Итак, какие основные ошибки совершают родители?

Не ругайте при друзьях

ТОП основных ошибок большинства родителей

Никогда и ни при каких обстоятельствах не вычитывайте ребенка при его друзьях. Он может быть тысячу раз неправ, а ваши эмоции могут зашкаливать, но тем не менее, дождитесь того момента, когда рядом с ребенком не будет его друзей. Вы все равно скажете ему все, что хотели сказать. Если он заслуживает наказания - он будет наказан. Однако, если вы выругаете, а еще хуже - унизите его перед друзьями, вы не только сорвете воспитательный момент, но и рискуете серьезно обидеть ребенка. Если вы не хотите на старости лет услышать от уже взрослого ребенка, пришедшего к вам в гости с внуками, что он всю жизнь помнит детскую обиду - никогда не унижайте своего ребенка перед его друзьями.

Авторитаризм

ТОП основных ошибок большинства родителей

Порой, боясь разбаловать ребенка родители откровенно перегибают палку не замечая, что уже давно перешагнули грань между строгостью и деспотизмом. В таких семьях, как правило, существует только одно мнение - мнение матери или отца. Ребенок не имеет права шуметь, получать двойки и бездельничать. График ребенка расписан буквально по минутам, причем все секции и дополнительные занятия выбирают родители. Мнение ребенка на этот счет никто не спрашивает и не собирается спрашивать. Такие родители сами решают на какие факультативы ходить их ребенку и в какой вуз поступать. Ребенок всю жизнь живущий под таким дичайшим давлением либо окончательно сломается и будет неспособен адаптироваться во взрослой жизни, либо в подростковом возрасте сорвется и уйдет из дому порвав связь с родителями.

Запугивание

ТОП основных ошибок большинства родителей

Зачастую дети панически боятся наказания, которого по сути никогда не было, но которое всегда анонсировалось. Ожидание наказания порой страшнее самого наказания. Если вы по десять раз в день повторяете, что если ребенок получит двойку, вы голову ему оторвете, то получив эту самую двойку он либо просто не рискнет принести домой дневник, либо сделает все, чтобы вы о ней просто никогда не узнали. Так или иначе, постоянным давлением вы сами спровоцируете ребенка на ложь.

Не желание выслушать

ТОП основных ошибок большинства родителей

Кто из родителей не отмахивался от ребенка, желающего как-то объяснить причину того или иного проступка? Да, ребенок совершил что-то плохое, вы его ругаете и намерены наказать. Но если он всхлыпывая и утирая нос пытается что-то вам сказать в свое оправдание - выслушайте его. Может быть вы услышите детский бред, который не вызовет у вас ничего кроме саркастической улыбки, но кто вам сказал, что вы не услышите что-то важное? Что-то такое, что кардинально изменит ваше отношение к поступку ребенка. Молча отвернуться - это самое простое, гораздо сложнее научиться слушать и главное - слышать своего ребенка.

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