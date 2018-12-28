ТОП основных оправданий для бунтующих подростков

Подростковый возраст - это всегда сложно, причем независимо от того, как учится ваш ребенок и насколько ярко у него протекает подростковый бунт. Гормональный взрыв и школьные нагрузки не проходят бесследно ни для кого и так или иначе во всех семьях, где подрастают старшеклассники, начинаются не самые простые времена.

Итак, что же творится в головах у подростков и почему они вдруг становятся неуправляемыми?

Дети во взрослом теле

В 16-17 лет подростки оказываются в весьма непростой ситуации, когда их внутреннее состояние не соответствует внешнему. Половое созревание, гормональный всплеск и все вытекающие отсюда моменты упорно убеждают подростков в том, что они - "совершенно взрослые люди". В то же время в свои 16-17 лет они абсолютно не приспособлены обходиться без помощи родителей.

Они понятия не имеют как приготовить обед, их мало интересуют цены на продукты питания и суммы, указанные в счетах за коммуналку. Они никогда добровольно не начнут уборку в собственной комнате и не забросят свои грязные майки в стиральную машинку. Подростки просто не понимают почему они вдруг должны делать то, что всю жизнь делала мама. В их искривленном сознании процесс взросления - это исключительно получение новых привилегий в виде получения дополнительных прав, но никак не дополнительных обязанностей. Раз они взрослые, они могут ходить в ночные клубы, не ночевать дома, не отчитываться перед родителями и т.д. Однако, возлагать на себя ответственность и обязанности, которые раньше лежали на плечах родителей, дети не только не хотят, но и не могут, просто в силу возраста и уровня социализации.

Наивность

Не забывайте, что подростки - это еще дети, хоть и во взрослом теле. Они мечтают, идеализируют своих избранников, наивно верят во что-то. Нервная система в этот период крайне уязвима и очень остро реагирует на любые раздражители. Безусловно, со временем мечтательность и наивность уйдут, подростки станут более трезво смотреть на жизнь, более рассудительно и рационально строить планы на будущее.

Никогда не высмеивайте подростковую наивность. К сожалению, наивность и неопытность - это тот недостаток, который очень быстро проходит. По сути, мечтать и быть в чем-то по детски наивным - это не так уж и плохо. Не забывайте, что когда ребенок подрастет на смену наивности придет цинизм и горький опыт собственных неудач и разочарований, а на смену мечтательности - холодный расчет.

Самобичевание

Подростки крайне склонны к самобичеванию. Им не нравится в себе абсолютно все, начиная от лишнего веса и заканчивая цветом глаз. Одни пытаются исправить в себе какие-то недостатки и начинают заниматься спортом, экспериментируют с прической и гардеробом, другие же предпочитают уйти в глубокую и беспросветную депрессию. Выход из такого состояния - процесс не простой и не быстрый.

Замкнутость

Большинство подростков могут сутками не выходить из своей комнаты сведя общение с родителями до минимума. В принципе это абсолютно естественный процесс и не стоит сразу паниковать по этому поводу. Побыть наедине со своими мыслями - это не так уж плохо. Другое дело, что в эпоху Интернета подросток может жить далеко не своими мыслями и совершать не свои ошибки. Как реагировать на замкнутость ребенка сказать сложно.

В любом случае не стоит навязывать ему свое общение и давить. Просто в этот период родителям стоит быть гораздо внимательнее и прислушиваться к любым изменениям в поведении ребенка. Самый простой и действенный способ - установить на компьютере ребенка клавиатурный шпион, однако нужно отдавать себе отчет в том, что это вмешательство в личное пространство и если ребенок об этом узнает, последствия могут быть более, чем плачевными.