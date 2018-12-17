ТОП идей, как уговорить подростков учиться

Родители всех без исключения старшеклассников сталкиваются с тем, что чем ближе выпускной, тем меньше школьник проявляет желания идти в школу. С одной стороны, сказывается накопившаяся за последние годы усталость, с другой - постоянное напряжение от бесконечных разговоров о предстоящем поступлении в вуз. Кроме того, не стоит забывать, что выпускные классы - это тот период, на который припадает первая влюбленность, гормональное созревание и прочие прелести подростковой жизни, которые важны не меньше, чем поступление в университет.

Итак, как заставить подростков учиться:

Он должен видеть цель

Подросток - это уже достаточно взрослый человек, с которым можно и нужно говорить как со взрослым. Да, он полностью зависит от родителей материально, он не решит и половину своих проблем без вмешательства взрослых, тем не менее, если вы хотите быть услышанным - говорите с подростком на равных, не уговаривая и не пытаясь задавить авторитетом.

Если вы уверены, что ваш ребенок просто обязан получить хороший аттестат и поступить в выбранный вами вуз, вам придется подробно объяснить ему, почему события должны развиваться по выбранному вами сценарию. Если вы хотите увидеть со стороны ребенка отклик - даже не пытайтесь давить на него. Аргумент: "Ты будешь учиться, потому, что я так сказал!" - это не лучший вариант.

Вы сможете заставить ребенка, но это будет совершенно бессмысленно, если он не будет понимать зачем ему это нужно. Куда эффективнее детально описать ему все перспективы, которые откроет перед ним хороший аттестат и диплом выбранного вами вуза. Если вам удастся найти нужные слова и ребенок вас услышит, результат будет куда более высокий, чем попытка заставить его учиться из-под палки.

Нужен план

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ставил перед собой конкретные цели и добивался их, эти цели должны быть реальными. Столкнувшись с несколькими неудачами подросток может опустить руки и потерять веру в собственные силы. Поэтому для начала помогите ему, направив его энергию в нужное русло. Составьте вместе с ним план на выпускной год. Конечной целью этого плана будет высокий балл во время сдачи тестов. Когда есть конечная цель, куда легче определиться с путями ее достижения.

Если нужен высокий балл на тестах по математике, подросток может трезво оценить свои возможности и решить, что ему нужно для достижения этой цели: помощь учителя, факультативы, занятия с репетитором, специальные курсы или всего-навсего пара-тройка книг и он будет готовиться самостоятельно. В любом случае при наличии четкого плана подросток не будет растрачивать силы и энергию на хаотичное метание из стороны в сторону.

Научитесь слушать подростка

К сожалению, далеко не все родители могут искренне признать, что они слышат своих детей. Родители глубоко убеждены, что они лучше знают, что нужно их детям и что их дети должны хотеть в свои 16-17 лет. Однако, давайте будем честны: выбирая вуз, а значит и будущую специальность своему ребенку, родители могут ошибиться, точно также как может ошибиться и сам подросток.

К сожалению, нередки истории, когда отучившись пять лет в вузе, выпускник понимает, что никогда не будет работать по диплому, так как полученная специальность ему не нужна, а поступал он исключительно в угоду родителям. И вот тут уже взрослый человек оказывается один на один с очень серьезной проблемой: что ему теперь делать? Срочно получать второй диплом или махнуть на все рукой и всю жизнь заниматься делом к которому не лежит душа? И самое главное, время от времени он будет задавать себе один и тот же вопрос: "Кто виноват?". Будет ли он винить родителей в том, что он пять лет учился там, где не хотел учиться? Даже не сомневайтесь в этом.

Именно поэтому, прежде чем начать убеждать ребенка поступить в тот или иной вуз, родителям стоило бы услышать, что о планах на свою жизнь думает сам ребенок. Конечно, он тоже может ошибиться, он тоже может выбрать не ту специальность, но не стоит забывать, что это его, а не ваша жизнь и в своей жизни он имеет право совершать свои ошибки, а не повторять ваши.