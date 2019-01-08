ТОП главных ошибок любящих родителей

К сожалению, как бы мы не любили своих детей, далеко не всегда родительская любовь идет детям на пользу. Пытаясь оградить детей от проблем, мы сами того не понимая, пытаемся решать за них все жизненные проблемы и в результате они вырастают совершенно неприспособленными к жизни. Мы стараемся им во всем угодить и предугадать их желания, а на самом деле просто прислуживаем собственным детям и растим домашних тиранов и эгоистов. Мы хотим подарить им то, чего сами не имели в детстве, а в итоге они видят в нас лишь банковскую карточку с неограниченным лимитом. И самое обидное, что в сложившейся ситуации виноваты только мы сами.

Итак, ошибки родителей, которые лучше не совершать:

Не делайте за детей домашнее задание

Как бы вам не хотелось помочь ребенку, нужно понимать, что вы уже закончили школу и все задания учитель задает не вам, а вашему ребенку. Именно ребенок, а не вы должны эти задания выполнять. У ребенка может быть тысяча причин, для того, чтобы обратиться к вам за помощью, начиная от того, что он банально не выспался, и заканчивая плохим самочувствием или предвзятым отношением к нему преподавателя. Безусловно, отказать ребенку в помощи - испытание не из легких, однако, как только вы дадите слабину, ребенок это сразу почувствует и возьмет на вооружение. И тогда можете даже не рассчитывать, что он будет самостоятельно делать уроки в дальнейшем.

Не спорьте с учителем при ребенке

Если ребенку удастся убедить вас в том, что учитель умышленно занижает ему оценки и вы решитесь сходить в школу, говорите с педагогом наедине, без ребенка. Не забывайте, что приход мамы или папы в школу для выяснения отношений с учителем - это своего рода "тяжелая артиллерия" и ребенок чувствует себя королем ситуации. Однако, нет ровным счетом никаких гарантий, что ребенок рассказал вам правду и что на самом деле его тройки - это результат плохого настроения педагога, а не банального разгильдяйства со стороны вашего ребенка.

Не пишите фальшивые записки

Безусловно, иногда так хочется оставить ребенка дома и дать ему возможность отдохнуть от уроков. Особенно сложно устоять перед таким соблазном если на улице плохая погода, а из-за недавних праздников детям приходится учиться в субботу. И тут многие родители кладут в дневник ребенка записку для учителя о том, что ребенка не было (или не будет) на уроках в связи с плохим самочувствием или по семейным обстоятельствам. Не стоит этого делать. Во-первых, ребенок четко усвоит, что на него не распространяются школьные правила и он может отлынивать от уроков в любой момент. А во-вторых, вы сами того не желая, наглядно объясните ребенку, что ложь - это не плохо, а нормально.

Не прислуживайте

Представьте себе обычную домашнюю сцену: выходной день, ребенок сидит перед компьютером или лежит на диване перед телевизором, а мама или бабушка несут ему на подносе завтрак. Знакомая картина, не правда ли? Никогда и ни при каких обстоятельствах не прислуживайте собственным детям. Ваш ребенок - не младенец и не инвалид. Он в состоянии самостоятельно сходить на кухню и насыпать себе еду. Работая слугами для собственного ребенка родители, сами того не желая делают из него законченного эгоиста, но самое главное - они дают ребенку понять, что к ним можно относиться без должного уважения, зачем уважать слуг? А это уже намного страшнее и серьезнее детского эгоизма.