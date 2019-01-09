О том, что шпаргалки - это удел двоечников нам рассказывали в школе с первого класса. Мы все не раз слышали о том, что списывать - это стыдно, если учитель заметит шпаргалку, то как минимум поставит двойку, а то и вовсе выгонит с урока и вызовет в школу родителей. Но так ли уж вредны шпаргалки на самом деле?

Безусловно, с точки зрения самого факта списывания, шпаргалка - это нарушение всех школьных правил и это даже не обсуждается. Однако, психологи утверждают, что в вопросе шпаргалок не все так однозначно.

Зрительная память

Дело в том, что пока ребенок пишет шпаргалку, он так или иначе запоминает теорию, которую списывает. По сути, в данном случае шпаргалка ничем не отличается от конспекта, поэтому сам факт написания шпаргалки - это скорее плюс, нежели минус.

Не знает - не спишет

Еще один важный момент при написании шпаргалки - умение ориентироваться в тексте. Если ребенок сам писал шпаргалку, он точно запоминает где именно записана нужная ему информация. Воспользоваться чужой шпаргалкой достаточно сложно так как, во-первых, разобрать мелкий чужой почерк - это уже задача не из простых, а во-вторых, если ребенок не сам писал шпаргалку, ему потребуется слишком много времени, чтобы найти нужное правило или пример.

Именно поэтому, если вы заметите дома, что ребенок пишет на завтрашнюю контрольную шпаргалку - не спешите его ругать. Безусловно, шпаргалка - это плохо, более того, шпаргалка - это попытка обмануть учителя. Однако, кто вам сказал, что ребенок вообще достанет на уроке шпаргалку? Вспомните ваши школьные годы и подсчитайте сколько у вас было ситуаций, когда вы так и не смогли достать на уроке шпаргалку. Вспомните как вы ночи напролет писали шпаргалки, но так и не доставили их потому, что либо учитель стоял рядом, либо вы точно знали, что там нет нужной информации.

Прежде, чем ругать ребенка просто поговорите с ним. Объясните, что вы не одобряете сам факт написания шпаргалки, однако понимаете, почему он это делает. Главное - убедите ребенка в том, что он вполне может справиться и без шпаргалки и главный аргумент будет в том, что пока он писал шпаргалки он запомнил 70% текста. Просто протестируйте ребенка и поверьте, он будет приятно удивлен увидев собственные результаты. Кроме того, увидев, что вы не ругаете его за шпаргалки, а пытаетесь понять и поддержать, он поймет, что вам можно доверять, а это немаловажно.