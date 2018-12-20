Так ли уж вредны компьютерные игры?

Практически нет родителей, которые не пытались бы запрещать детям играть в компьютерные игры. Даже самые терпеливые взрослые рано или поздно начинают высказывать недовольство по поводу того, что ребенок все свое свободное время проводит с гаджетом, откровенно променяв реальную жизнь на виртуальный мир.

Но неужели компьютерные игры - это один сплошной негатив и в них нет ничего положительного? Мы предлагаем вам пойти от обратного и попытаться найти что-то позитивное в том, что все давно критикуют.

Итак, что дают ребенку компьютерные игры:

Логика

Даже самая примитивная на первый взгляд компьютерная игра имеет свою четкую структуру и правила, которым нужно неустанно следовать для прохождения уровня. Какой бы простой или бессмысленной не казалась вам игра, в которую играет ваш ребенок, она так или иначе учит его следовать определенным правилам и соблюдать определенный алгоритм действий. Иными словами, игра учит ребенка думать логически и просчитывать наперед результат тех или иных своих действий.

Умение ориентироваться в потоке информации

Как это ни странно, но дети, которые играют в компьютерные игры прекрасно умеют находить в Сети нужную информацию. "Стрелялки" и "бродилки" так или иначе развивают у них мыслительные способности и навыки по поиску того, что им нужно. Как показывает практика, те кто играют в игры находят в Интернете любую информацию в полтора раза быстрее, чем те, кто абсолютно равнодушны к компьютерным играм.

Мышление

Еще один плюс компьютерных игр - развитие мышления. Ребенок играя в ту или иную игру на практике начинает понимать, что такое причинно-следственные связи. Если он посадит саженец - из этого саженца вырастет дерево. Если он не будет поливать это дерево - оно умрет. Если он построит дом - в этом доме появятся жители. Если он создаст бомбу и сбросит ее на этот дом - исчезнут и дом и его жители. Даже если игра кажется на первый взгляд глупой и неимоверно примитивной, она так или иначе учит детей строить логическую цепочку и понимать, что любые их действия неизбежно повлекут за собой какие-то последствия.