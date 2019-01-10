Так ли уж важно, чтобы школьник завтракал?

Практически все родители время от времени сталкиваются с ситуацией, когда школьник категорически отказывается от завтрака. Ни аргументы, ни уговоры родителей на чадо не действуют и школьник уходит в школу голодным, в лучшем случае взяв с собой бутерброд.

Итак, почему для школьников крайне важно завтракать и как убедить детей в том, что полноценный завтрак - это не мамин каприз, а жизненная необходимость?

Энергия

Во время ночного сна ребенок теряет достаточно большое количество энергии, которую необходимо тут же восполнить. Если этого не происходит, организм начинает работать на собственных резервах, которых в отличие от взрослых, у детей не так уж и много. Во-первых, у детей практически нет жировой ткани, а это значит, что организму просто неоткуда брать запасную энергию. Во-вторых, у детей обмен веществ происходит гораздо быстрее, чем у взрослых, а это значит, что потребив одинаковое количество килокалорий ребенок израсходует их гораздо быстрее, чем взрослый.

Глюкоза

Как утверждают педиатры, отказ школьника от завтрака неизменно приводит к снижению уровня глюкозы в крови. Как результат - резкое ухудшение самочувствия и пониженная работоспособность. В лучшем случае это может закончиться двойками в дневнике и вызовами родителей в школу, в худшем - госпитализацией ребенка с диагнозом "ацетономическое состояние".

Время

Как правило, если ребенок встает очень рано, накормить его завтраком практически нереально. Если уроки начинаются в 8.30, а ребенку нужно ехать в другой район города, значит он встает около 6 утра. Согласитесь, в такую рань завтракать не хотим даже мы - взрослые, что уж тут говорить про детей. Поэтому, как бы рано не приходилось ребенку вставать, родителям стоит продумать график школьника таким образом, чтобы тот просыпался минимум за час до выхода из квартиры. Дело в том, что детскому организму нужно время для того, чтобы окончательно проснуться и быть готовым для приема пищи. Через 30 минут после пробуждения ребенок уже вполне может с аппетитом позавтракать. Если у вас нет этих 30 минут, пусть ребенок поест в машине, но учтите, что завтрак - это не бутерброд в сухомятку, а полноценная здоровая еда.

Режим

Чтобы прием завтрака не превращался для ребенка и родителей в пытку стоит пересмотреть режим ребенка. Как правило, дети, которые слишком поздно ложатся спать, просто не могут разбудить свой организм к 7 часам утра. Школьник должен ложиться спать не позже 22 часов вечера, в противном случае все попытки накормить его завтраком так никогда и не увенчаются успехом.

Чем завтракать

Как ни странно, но диетологи советуют не злоупотреблять привычными нам всем бутербродами на завтрак. Школьники должны получать полный набор витаминов и микроэлементов, поэтому стоит отдать предпочтение кашам и мясным блюдам. Салаты, безусловно богаты витаминами, однако они не дадут школьникам необходимого энергетического запаса, впрочем, как и йогурты. Они могут использоваться в качестве добавки или второго завтрака, который школьник может взять с собой в школу и съесть после первого урока, однако, перед выходом из дома он должен полноценно поесть.