Так ли уж нужны дополнительные занятия?

Практически все родители рано или поздно сталкиваются с тем, что ребенок отказывается ходить на дополнительные занятия. Будь-то спортивная секция, факультатив или кружок по интересам, рано или поздно родители начинают понимать, что ребенок откровенно ищет повод, чтобы пропустить занятие.

Причины могут быть у каждого свои: кто-то откровенно устал разрываться между школой и двумя секциями, кого-то записали в секцию против его воли и ребенок не хочет заниматься из-под палки. Не смотря на разные причины, результат как правило у всех один - после уроков ребенок не хочет никуда идти и придумывает тысячу причин, чтобы остаться дома.

Итак, что делать, если ребенок не хочет ходить на дополнительные занятия и так ли уж это плохо:

Не заставляйте

Очень часто ребенка записывают в спортивную секцию особо не спрашивая его мнение на этот счет. Родители просто ставят ребенка перед фактом: спорт - это полезно и уж лучше ты будешь в секции энергию тратить, чем где-то по подворотням бегать. В лучшем случае ребенку дают возможность выбрать из двух-трех вариантов тот, что ему больше по душе. В худшем - его записывают в ту секцию, расписание которое наиболее подходит родителям.

Проходит совсем немного времени и выясняется, что ребенок откровенно мучается на занятиях, на которые его водят из-под палки. Также мучается и тренер, который не может не понимать, что ребенку его занятия не интересны. Что касается родителей, то они могут очень долго ждать, что ребенок вот-вот "раскачается" и "втянется", однако, как показывает практика, очень часто этого не происходит и посещение секции становится бессмысленной пыткой для всей семьи.

Индивидуальный подход

Определяясь с секцией уделите особое внимание личности тренера. Все дети разные и то, что нормально для одних, крайне неприемлемо для других. Если тренер слишком жесткий и требовательный, замкнутый и нерешительный ребенок априори не сможет наладить с ним контакт. Следовательно, занятия в секции очень быстро перестанут интересовать ребенка. Опять таки, обратите внимание на стиль работы тренера и поговорите с ребенком о том, насколько комфортно он себя чувствует на занятиях. Если выяснится, что у ребенка никак не получается наладить контакт с педагогом и в принципе он с удовольствием занялся бы чем-то другим - вам стоит прислушаться к своему ребенку.

Мнение тренера

Очень часто родители считают, что их ребенок талантлив во всем и сразу, а если он чего-то и не умеет, то не потому, что безнадежно бездарен, а исключительно потому, что еще не до конца раскрыл свой потенциал. Именно поэтому родители в поисках мифического потенциала записывают детей на все секции подряд, мучая тем самым и себя, и детей и тренеров. Прежде, чем окончательно на семейном совете принять решение о том, что вашего ребенка ждет умопомрачительное спортивное будущее поговорите с тренером. Если он вам скажет, что у ребенка откровенно нет способностей и спорт - это в принципе не его, задумайтесь над тем, чтобы заменить секцию чем-нибудь другим.

Отдых

У любого ребенка должно быть время на отдых и безделие. Если в стремлении вырастить гения родители записывают свое чадо на три секции и в результате график ребенка расписан буквально по минутам - ничего хорошего из этого не получится. Рано или поздно у ребенка накопится усталость и родители столкнуться либо с полным безразличием ребенка к дополнительным занятиям, либо с откровенным протестом.