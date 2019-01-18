Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда школьник категорически отказывается учиться? В таких семьях утро начинается с детского нытья и рассказов о том, как сильно у школьника болит живот или голова, а стало быть, ему просто категорически нельзя идти в школу. Если обман не сработает и родители все же отведут чадо в школу, там оно будет валять дурака до последнего урока, пополняя дневник двойками и записями о плохом поведении на уроке, а вечером придя с работы родители столкнуться с тем, что ребенок даже не садился за выполнение домашнего задания.

Итак, что делать родителям, если ребенок вдруг утратил всякий интерес к учебе и стоит ли заставлять ребенка учиться?

Причина

Прежде, чем устраивать дома скандал и оглашать ребенку список наказаний, которые его ждут в случае, если он не возьмется за ум, родителям стоит разобраться в первопричине проблемы. Если с первого класса у ребенка не было проблем с учебой, а потом он вдруг резко охладел к учебному процессу, все может быть не так просто как вы думаете. Возможно у ребенка начались проблемы с одноклассниками.

Также причиной может быть конфликт с преподавателем или банальная психологическая несовместимость с преподавателем. Для начала просто поговорите с ребенком. Также не лишним будет сходить в школу и поговорить с учителем. Если вы поймете, что у ребенка действительно не складываются отношения с одноклассниками или учителем, возможно имеет смысл задуматься о его переводе в другую школу.

Репетитор

Постарайтесь чем-то увлечь ребенка. Если например он никак не может понять основы химии или физики - не заставляйте его сутками сидеть над книгами. Он все равно ничего не поймет, а бессмысленное зазубривание непонятных параграфов не даст ровным счетом ничего, кроме потерянного времени и испорченного настроения.

Если вы действительно хотите помочь ребенку и вернуть ему интерес к учебе у вас есть всего два варианта: либо найдите для него хорошего репетитора по тому предмету, с которым у него не все хорошо, либо постарайтесь найти для ребенка тематический кружок или курсы по этому предмету. Если школьник сможет понять, что химия - это не только скучные и непонятные формулы, но еще и интересные увлекательные опыты, которые можно проводить дома, он с удовольствием будет ходить на уроки химии и демонстрировать учителю знания, приобретенные за пределами школы.

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