Стоит ли лишать подростка Интернета

Кому из родителей подростков хоть раз в жизни не приходила в голову идея отключить дома Интернет? Устав от бесконечных ссор, от нескончаемых проблем в школе, от подросткового протеста, возникающего ни с того, ни с сего, так или иначе практически все родители начинают думать о том, что львиная доля вины за сложившуюся ситуацию лежит на Интернете, а если точнее, то на круге общения подростка. Ну а раз общение невозможно без Интернета, то лишив подростка этого самого Интернета, удастся вернуть его в лоно семьи и наладить испорченные отношения.

К сожалению, как показывает практика, все не так просто и однозначно. Безусловно, уставшие от подросткового эгоизма родители могут отключить дома Интернет, более того, они даже могут забрать у подростков купленные им гаджеты, но стоит ли это делать и не станет ли онлайн-тишина в доме еще большей проблемой?

Итак, стоит ли лишать подростка общения в Сети:

Реальное и виртуальное давно перемешались

В жизни современных подростков реальное и виртуальное общение давно перемешались. Как бы мы не пытались объяснить подростку, что реальная жизнь важнее виртуальной, и что общение в Сети и общение с живыми людьми - это далеко не одно и то же самое, он все равно нас не поймет. Дело в том, что вся активная социальная жизнь подростков происходит именно в Сети. Так они договариваются о встречах, так они выясняют куда и во сколько нужно прийти, именно в Сети они узнают последние новости и сплетни из жизни собственной компании. Именно поэтому, лишив подростка виртуального общения, вы в первую очередь лишите его возможности полноценного (с его точки зрения) общения с совершенно реальными людьми.

Игры или общение

Ни одному родителю никогда не нравились онлайн-игры, в которые играют подростки. Слишком много немотивированной агрессии, слишком много крови и слишком мало смысла. Все это так, но попытка лишить ребенка этих игр путем отключения Интернета закончится очередным скандалом и очередным вашим поражением.

Если вы уж очень переживаете по поводу того, что игры, в которые играет ваш ребенок отупляют его, предложите альтернативу - постарайтесь заинтересовать его другой современной игрой, которая будет на голову выше той, в которую он играет. Однако, не стоит пытаться проявляться деспотизм в доме и отключать Интернет. Лишив ребенка возможности играть в игры, вы лишите его еще и возможности общения, а это уже чревато серьезным подростковым бунтом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Активность

Современные подростки никогда не поймут, как их родители могли жить в свое время без Интернета. Общение современных школьников - это потребность состоять сразу в нескольких онлайн-сообществах, куда выкладываются новости и сплетни об участниках группы. Подросток может состояться сразу в двух, трех, а то и десяти таких группах. Кроме того, многие открывают аккаунты сразу в трех-четырех социальных сетях.

Подросток неотрывно следит за всеми обновленями, чтобы быть в курсе всего, что происходит, так как именно в Интернете он узнает последние события о жизни реальных людей из своего окружения.

Он выкладывает фотографии, скачивает музыку, пишет комментарии, ставит лайки. Так или иначе он реагирует на виртуальную жизнь и именно от его активности в Сети зависит его статус в реальной компании. Если подросток лишится Интернета - он лишится возможности быть в курсе того, что происходит в его ближайшем окружении, а для подростков это равносильно тому, что оказаться за бортом.