Школьники и фейерверки: как не превратить каникулы в кошмар

Новогодние фейерверки - излюбленное развлечение большинства детей. Весело, шумно, красиво и по-праздничному. Однако, если в младшей школе детвора еще не покупает сама себе петарды и весь процесс могут контролировать родители, то в более старшем возрасте нет никаких гарантий, что деньги выделенные на благие цели не будут потрачены на фейерверки, петарды и прочие опасные вещи весьма сомнительного качества.

Итак, чем опасны петарды и как избежать травм:

Ожог

Фитили фейерверков и петард горят при температуре до 1000 градусов. При такой высокой температуре горения получить ожог второй, а то и первой степени достаточно просто. И если с легким ожогом родители смогут справиться своими силами, то при более серьезном повреждении нужно срочно вызывать скорую.

Сила взрыва

Обычный среднестатистический фейерверк взлетает на высоту до 200 метров, где раскрывается и взрывается в виде мелкого огненного дождя. Количество мелких взрывов зависит от стоимости фейерверка и его качества. Однако, нужно понимать что и дорогой фейерверк, и более дешевая его подделка - это одинаково опасно. По словам хирургов и педиатров наиболее распространенные травмы у подростков, пострадавших при попытке взорвать фейерверк - травмы кистей рук. Более страшные травмы дети получают в случае, если петарда или фейерверк попадают в лицо. Взрывная сила умноженная на скорость полета могут привести к более, чем печальным последствиям.

Опасная подделка

На рынке новогодних атрибутов недостатка в петардах и фейерверках нет. Вы сможете найти фейерверки на любой вкус, размер и кошелек. Однако, покупая даже самый дешевый салют, нужно понимать, что он не гарантирует безопасность вам и вашему ребенку, скорее наоборот. По словам медиков, наиболее частая причина травмы среди подростков - некачественный фейерверк, который не взорвался в нужный момент. А вот когда взрыв не произошел и дети решили подойти поближе, чтобы посмотреть, что же там не так, может произойти самое страшное.

Этикетки

Обычно на всех качественных фейерверках указывают класс опасности. Объясните своему ребенку, что каким бы умным и взрослым он себя не считал, есть фейерверки, которые не рискнете самостоятельно взрывать даже вы.

Безусловно, вы не сможете 24 часа в сутки контролировать ребенка и далеко не всегда дети слышат наши запреты и прислушиваются к ним. В принципе в детском желании увидеть новогодний салют нет ничего плохого. Просто вместо того, чтобы читать лекции и переживать, устройте этот салют вместе с ребенком. По крайней мере так вы будете точно знать, что все пройдет безопасно.