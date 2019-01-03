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Школьники и фейерверки: как не превратить каникулы в кошмар

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Новогодние фейерверки - излюбленное развлечение большинства детей. Весело, шумно, красиво и по-праздничному. Однако, если в младшей школе детвора еще не покупает сама себе петарды и весь процесс могут контролировать родители, то в более старшем возрасте нет никаких гарантий, что деньги выделенные на благие цели не будут потрачены на фейерверки, петарды и прочие опасные вещи весьма сомнительного качества.

Итак, чем опасны петарды и как избежать травм:

Ожог

Школьники и фейерверки: как не превратить каникулы в кошмар

Фитили фейерверков и петард горят при температуре до 1000 градусов. При такой высокой температуре горения получить ожог второй, а то и первой степени достаточно просто. И если с легким ожогом родители смогут справиться своими силами, то при более серьезном повреждении нужно срочно вызывать скорую.

Сила взрыва

Школьники и фейерверки: как не превратить каникулы в кошмар

Обычный среднестатистический фейерверк взлетает на высоту до 200 метров, где раскрывается и взрывается в виде мелкого огненного дождя. Количество мелких взрывов зависит от стоимости фейерверка и его качества. Однако, нужно понимать что и дорогой фейерверк, и более дешевая его подделка - это одинаково опасно. По словам хирургов и педиатров наиболее распространенные травмы у подростков, пострадавших при попытке взорвать фейерверк - травмы кистей рук. Более страшные травмы дети получают в случае, если петарда или фейерверк попадают в лицо. Взрывная сила умноженная на скорость полета могут привести к более, чем печальным последствиям.

Опасная подделка

Школьники и фейерверки: как не превратить каникулы в кошмар

На рынке новогодних атрибутов недостатка в петардах и фейерверках нет. Вы сможете найти фейерверки на любой вкус, размер и кошелек. Однако, покупая даже самый дешевый салют, нужно понимать, что он не гарантирует безопасность вам и вашему ребенку, скорее наоборот. По словам медиков, наиболее частая причина травмы среди подростков - некачественный фейерверк, который не взорвался в нужный момент. А вот когда взрыв не произошел и дети решили подойти поближе, чтобы посмотреть, что же там не так, может произойти самое страшное.

Этикетки

Школьники и фейерверки: как не превратить каникулы в кошмар

Обычно на всех качественных фейерверках указывают класс опасности. Объясните своему ребенку, что каким бы умным и взрослым он себя не считал, есть фейерверки, которые не рискнете самостоятельно взрывать даже вы.

Безусловно, вы не сможете 24 часа в сутки контролировать ребенка и далеко не всегда дети слышат наши запреты и прислушиваются к ним. В принципе в детском желании увидеть новогодний салют нет ничего плохого. Просто вместо того, чтобы читать лекции и переживать, устройте этот салют вместе с ребенком. По крайней мере так вы будете точно знать, что все пройдет безопасно.

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